Liguria. L’alta pressione protegge ancora gran parte del Mediterraneo occidentale, compresa la nostra regione: pertanto ci attendono ancora giornate prevalentemente soleggiate e clima mite. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.
Avvisi: tramontana tesa fino a forte in particolare negli sbocchi vallivi del Genovese e del Savonese con raffiche fino a 50-60 km/h.
Cielo e Fenomeni: al mattino cielo sereno sui versanti marittimi con possibili banchi di nebbia in sviluppo nelle vallate dei versanti Padani centro-occidentali, in diradamento entro pranzo. Nel pomeriggio ancora prevalenza di cieli sereni su tutta la regione.
Venti: tesi dai quadranti settentrionali con locali rinforzi nelle vallate esposte del Centro-Ponente con raffiche fino a 60 km/h specie al mattino. Mari: mossi o molto mossi al largo e sui bacini imperiesi. Stirati sotto costa tra Savonese e Genovesato occidentale. Poco mossi altrove.
Temperature: generalmente stazionarie. Costa: min: +14°C/+18°C – max: +21°C/+25°C; interno: min: +4°C/+10°C – max: +18°C/+23°C.
GIOVEDì 16 OTTOBRE: in prevalenza sereno o poco nuvoloso su tutta la regione
Venti: tesi da nord con rinforzi localmente superiori ai 50 Km/h negli sbocchi vallivi del centro-ponente. Mari: mossi sulle coste del Centro-Ponente e al largo; stirati sotto costa tra Savonese e Genovesato Occidentale. Poco mossi altrove.
Temperature: minime in diminuzione, massime stazionarie o in leggero calo.
VENERDì 17 OTTOBRE: cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte della regione, qualche addensamento nuvoloso più consistente nell’entroterra del Savonese. Venti: moderati dai quadranti al mattino, deboli dai quadranti meridionali al pomeriggio. Mari poco mossi.
Temperature: stazionarie.