Licenziamenti alla Esso di Vado Ligure, interrogazione al ministro: “Una ferita per il territorio”

Vado Ligure. Alleanza Verdi e Sinistra di Savona esprime piena solidarietà ai lavoratori e alle lavoratrici della Esso di Vado Ligure, “colpiti da una decisione brutale e inaccettabile: 31 licenziamenti su 91 dipendenti, comunicati senza alcun reale confronto”.

“Siamo di fronte all’ennesimo caso di delocalizzazione e irresponsabilità industriale, dove una multinazionale che per anni ha beneficiato della presenza sul territorio e anche di fondi pubblici mai utilizzati, sceglie di spostare le attività all’estero, lasciando dietro di sé famiglie senza reddito e una comunità più povera” affermano Luigi Lanza, segretario provinciale Sinistra Italiana Savona, Laura Bertolino e Marco Brescia, co-portavoce Europa Verde Savona.

“Per questo grazie al nostro deputato Marco Grimaldi (AVS) abbiamo presentato un’interrogazione al Ministro del Lavoro, chiedendo un intervento immediato del Governo e la convocazione dell’azienda e delle parti sociali, per individuare soluzioni che evitino i licenziamenti e rilancino il ruolo strategico del sito di Vado Ligure nel sistema industriale e portuale ligure” concludono.

“Un altro triste capitolo della drammatica crisi economica in cui versa il territorio savonese si è aggiunto nei giorni scorsi. I lavoratori della raffineria Esso di Vado Ligure sono scesi in piazza a seguito della decisione della multinazionale petrolifera di licenziare ben 30 operai sui 90 complessivi che lavorano nell’impianto vadese” afferma poi la federazione PCI Savona.

“Ancora una volta i lavoratori devono combattere contro la disperazione e l’angoscia per un futuro incerto. Inaccettabile, intollerabile”.

“La Federazione di Savona del Partito Comunista Italiano esprime pieno sostegno agli operai Esso in lotta per la difesa del proprio posto di lavoro. Lavoratori come noi”.

“Esortiamo le istituzioni locali a intervenire tempestivamente per impedire i licenziamenti e dare finalmente vita ad un serio piano di rilancio dell’industria nel nostro territorio. Non vogliamo che questa nuova emergenza occupazionale (e di conseguenza emergenza sociale) sia vittima dell’inerzia e dell’indifferenza delle istituzioni e della politica”.

“Invitiamo tutta la cittadinanza ad unirsi alle prossime iniziative di protesta necessarie a sostenere la vertenza”.

Per Anna Bianchi, segretaria provinciale del PCI, “occorre una grande mobilitazione generale, i lavoratori Esso devono sentire il sostegno di tutta la cittadinanza savonese, ma soprattutto è necessario che le istituzioni facciano finalmente la loro parte, dando assoluta priorità a questa vertenza. Siamo davanti ad una vera e propria emergenza sociale, tutti devono remare dalla stessa parte per difendere i diritti di chi vive del proprio lavoro”.

Prosegue Bianchi: “Il comportamento di Esso è inqualificabile: nel 2020 l’azienda aveva già avviato un piano di ristrutturazione, promettendo stabilità e un futuro per l’impianto di Vado, mentre adesso è pronta a trasferire l’attività laddove i costi per l’azienda sono inferiori, senza il minimo rispetto per i lavoratori e per intere famiglie che ora si trovano nell’angoscia. Le vite dei lavoratori valgono più dei profitti delle multinazionali!”