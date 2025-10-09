L’etoile Lorena Baricalla nominata dal Comune “Testimonial della Città di Savona nel mondo”

Savona. Giovedì 2 ottobre, nella Sala Rossa del Comune di Savona, l’amministrazione comunale ha conferito alla étoile internazionale Lorena Baricalla il riconoscimento di “Testimonial della Città di Savona nel mondo”.

La cerimonia si è svolta alla presenza di un numeroso pubblico. Il riconoscimento è stato consegnato dall’assessore allo Sport Francesco Rossello e dall’assessore alla Cultura Nicoletta Negro, con la partecipazione di Luciano Pasquale, presidente della Fondazione De Mari, e del consigliere regionale Rocco Invernizzi.

Artista eclettica e visionaria, Lorena Baricalla si è affermata nel corso degli anni come étoile, coreografa, cantante, attrice e produttrice. Dopo gli esordi nei Balletti di Montecarlo, dove ha interpretato diversi ruoli da protagonista, ha calcato i palcoscenici di tutto il mondo, dal teatro alla televisione, ricevendo numerosi riconoscimenti internazionali. Lo scorso luglio è stata insignita del prestigioso “Who is Who International Award” ad Atene.

L’amministrazione savonese ha voluto così rendere omaggio a una figura di rilievo che rappresenta Savona nel mondo.

Oltre alla sua brillante carriera, Lorena Baricalla sostiene i giovani ballerini savonesi attraverso la supervisione artistica dell’Accademia dello Spettacolo di Savona, centro di formazione riconosciuto a livello nazionale e regionale.

“Sono molto toccata nel ricevere questo riconoscimento e per me è particolarmente importante riceverlo a Savona, la città di mio padre, il dottor Renzo Baricalla, a molti noto”, ha dichiarato Lorena Baricalla. “Un ringraziamento speciale alla mia famiglia che mi ha sempre sostenuto, a mia madre Joelle Heidl che dirige l’Accademia, ai collaboratori e agli amici che mi accompagnano da sempre nel mio percorso. Infine, grazie al mio manager e produttore Tino Genovese, con cui condivido le grandi avventure professionali con la PromoArt Monte-Carlo Production”.

L’artista ha poi aggiunto: “Ho sempre pensato che la mia missione come artista sia ispirare gli altri e trasmettere valori di bellezza, armonia e saggezza. Penso che l’esempio sia la chiave. Una vita artistica intensa e ricca significa sacrifici e difficoltà, ma anche gioie e successi. Ho avuto la fortuna di incontrare e lavorare con grandi personaggi e di avere molti aneddoti da raccontare. Tutto è iniziato alla sbarra: avevo quattro anni e da quel momento non mi sono più fermata. La concentrazione, la disciplina e lo studio costante sono il grande segreto. Il vero desiderio di essere un’étoile è esserlo non solo sul palcoscenico, ma anche nella vita, che è il più grande teatro che si possa sognare”.