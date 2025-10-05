Il Legino riacciuffa il Finale nel recupero: Minardi risponde a Polito

LEGINO – FINALE 1-1 (92′ Minardi; 17′ Polito)

90’+6′ Finisce qui! Il Legino la riprende nel recupero: al Ruffinengo finisce 1-1.

90’+5′ Halaj finisce a terra in area, per Ucci non c’è niente.

90’+2′ Calcio di rigore per il Legino! Steso Monte in area. Parte Minardi…rete! Pareggio del Legino!

90′ Monte dentro, fuori Tobia. Sei minuti di recupero. Ammonito Daniele Puddu per un fallo tattico.

88′ Ammonito Minardi.

83′ Ferrara da corner cerca e trova Giacomo Puddu: blocca Mata, disattenzione d№ella difesa del Legino che poteva costare caro.

80′ Ultimi dieci minuti di gioco con il Legino che prova il tutto per tutto per il pareggio. Ultimi sforzi per il Finale.

77′ È il turno di Luca Ferrara, fuori Polito. Poi inserito Halaj al posto di Risso.

74′ Altra grande partita, questa volta di Mata su Tancredi. Poi il cambio del Finale: fuori Moretti, dentro Dagnino.

72′ Minuti convulsi al Ruffinengo: prima proteste del Finale per la mancata interruzione dell’arbitro, poi il Legino voleva il gol su un colpo di testa in area. Fasi di grande confusione.

67′ Miracolo di Grenna! Intervento straordinario in tuffo sulla conclusione forte e angola di Incorvaia. Parata provvidenziale.

66′ Fuori Romeo, dentro Castiglione nel Legino.

65′ Fuori Ballone, dentro Giacomo Puddu nel Finale.

64′ Giallo per Bazzano, fallo in attacco per lui.

61′ Grenna para il tentativo di Minardi da fuori area.

59′ Bella trama del Finale che passa da una fascia all’altra entrando poi in area di rigore: il cross rasoterra di Minetti viene allontanato sul più bello dalla difesa di casa.

57′ Occasione Legino! Girata di Romeo che stava per diventare un assist importante per Piacentini: il neo entrato non riesce a intercettare la sfera, nulla di fatto per i verdeblù.

55′ Legino con il baricentro alto alla ricerca del pareggio. Finale molto ordinato.

53′ Fuori Di Donato, Tobia inserisce Piacentini.

50′ Si riparte.

49′ Si è strappata la rete, intervento dalla panchina per riaggiustarla. Fermato il gioco al quarto minuto del secondo tempo.

46′ Tobia lanciato verso la porta, fischiata però la posizione di fuorigioco.

Fuori Garzoglio e Pescio, dentro Tubino e Incorvaia. Si riparte!

Secondo tempo

45’+2′ Sulla punizione di Ballone finita alta termina il primo tempo: 1-0 per il Finale, decide il gol di Polito.

45′ Due minuti di recupero. Intanto ammonito Tubino dalla panchina per proteste.

43′ Ammonito Piana nel Legino, il primo giallo della sfida.

41′ Cross di Minardo per Romeo, esce bene Grenna con i pugni.

32′ Minardi a terra in area di rigore, il Legino chiede il rigore: Ucci non fischia, per lui non è fallo.

30′ Legino che non riesce a proporsi con pericolosità. Ne approfitta il Finale che, dopo la fase difensiva attenta, avanza con dinamismo.

24′ Finale vicino al raddoppio! Grande giocata di Tona che supera un difensore fintando di calciare per poi farlo pochi istanti dopo: il suo tiro a giro viene tolto dallo specchio da Damonte e sul secondo tentativo di Risso c’è la presa di Mata.

20′ Colpo di testa centrale di Polito, blocca Mata.

17′ Polito! Il vantaggio del Finale! Imbucata perfetta di Bazzano che innesca la corsa del numero 11: tiro forte sul primo palo e gol, passano i finalesi.

14′ Occasione Legino! Sugli sviluppi di una rimessa laterale la palla arriva a Romeo che da dentro l’area colpisce pericolosamente verso la porta: palla che esce allargandosi all’ultimo, ma che brivido per il Finale! L’esperto attaccante verdeblù è tra i pericoli numero uno del Legino.

10′ Intenso anche il Legino che cerca di proporsi in avanti. Il caldo sicuramente non aiuta le squadre: sembra di essere tornati in estate.

6′ Tona in spaccata ad intercettare un cross dalla destra: pallone che esce sul fondo, ma una buona occasione per i ragazzi di Alessi partiti molto forte.

3′ Brivido per Grenna che però è bravo a spazzare via la sfera sulla pressione leginese.

2′ Ballone lancia Polito che sulla destra si avventa verso l’area. Il pallone viene messo in mezzo, Mata lo fa suo.

Inizia la partita!

Primo tempo

Le formazioni

Legino: 1 Mata, 2 Pescio, 3 Angeli, 4 Gorrino, 5 Garzoglio, 6 Damonte, 7 Tobia, 8 Piana, 9 Romeo, 10 Di Donato, 11 Minardi. A disposizione: 12 Santelia, 13 Incorvaia, 14 Di Bartolo, 15 Tubino, 16 Castiglione, 17 Vezzola, 18 Campus, 19 Monte, 20 Piacentini. Allenatore: Tobia.

Finale: 1 Grenna, 2 Caligaris, 3 Puddu D, 4 Moretti, 5 Tancredi, 6 Tona, 7 Minetti, 8 Ballone, 9 Rizzo, 10 Bazzano, 11 Polito. A disposizione: 12 Dessena, 13 Arzarello, 14 Medas, 15 Puddu G, 16 Barbero, 17 Oliveri, 18 Dagnino, 19 Halaj, 20 Ferrara. Allenatore: Alessi.

Arbitra Ucci di Genova, coadiuvato da Laganaro di Genova e Bonavita di Savona.

Savona. Verdeblù a due punti alla ricerca della prima vittoria in campionato, giallorossoblù a quota sei e con l’obiettivo di dare continuità a due risultati utili consecutivi arrivati con Little Club James e Pontelungo. Una sfida alla quale non mancano le motivazioni, quindi, quella di oggi pomeriggio allo stadio Ruffinengo valevole per la quarta giornata di Promozione.