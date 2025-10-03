Lega Savona, inaugurata la nuova sede provinciale e cittadina. Rixi: “Entro la fine dell’anno mi aspetto il raddoppio degli iscritti”

Savona. “Entro la fine dell’anno mi aspetto il raddoppio degli iscritti, marciapiede per marciapiede”. Con queste parole il viceministro alle infrastrutture e segretario regionale Edoardo Rixi ha inaugurato la nuova sede provinciale della Lega Salvini a Savona, in via Mistrangelo, dove ci sarà anche la sezione cittadina. Presenti anche gli esponenti cittadini, i consiglieri regionali e i parlamentari.

“E’ un momento importante. Io sono contento ogni volta che apre una nuova sede – aggiunge Rixi -. Non è destra non è sinistra, ma è un modo diverso di far politica legata al territorio – ha evidenziato Rixi-. Questo attaccamento alle radici è fondamentale in un mondo che ogni tanto perde il senso delle cose. Oggi dal cantiere per la diga di Vado mi ha fatto piacere vedere un operaio di 21 anni di Varazze, in un mondo di influencer ci sono giovani che credono che il lavoro e la fatica consentono di andare avanti. I giovani stanno qui se hanno le occasioni”.

Per quanto riguarda le prossime elezioni amministrative che si terranno nel capoluogo nell’autunno del 2027 Rixi commenta: “Siamo qui per rilanciare la Lega Savona, anche in vista delle comunali, è un momento in cui c’è forte fibrillazione e attenzione per tornare a guardare il futuro con occhi diversi”.

“Il ruolo della Lega? Sarà determinante per poter vincere in città e determinante per rilanciare Savona anche a livello nazionale. Potrà avere uno sviluppo centrale in Liguria. Governare Savona per noi è molto importante perchè ha uno scalo importante a livello nazionale, stiamo cercando di lavorare sulle opere infrastrutturali”.

“I nomi usciti in queste ultime settimane (Alessandro Berta e Paolo Canavese) sono persone che stimiamo, con il loro lavoro portano ricchezza a Savona non solo per il porto ma per tutta l’industria dell’area savonese che dopo tanti anni ha iniziato una rinascita. E’ evidente che prima di parlare candidati sindaci passerà ancora del tempo“.

“Questa inaugurazione non rappresenta solo un cambiamento logistico, con l’addio alla storica sede, ma anche una chiara dichiarazione d’intenti: riportare il centro dell’azione politica della Lega nel cuore della città, anche in vista della campagna per elezioni comunali di Savona – ha affermato il commissario provinciale Dario Ghezzi -. Questa è la casa non solo per gli esponenti del partito e per chi lo rappresenta nelle istituzioni, ma anche per tutti i cittadini che credono, come noi, nella politica del fare e dell’ascolto. Prossimamente apriremo una sede anche a Pietra Ligure e nelle Albisole”.

Il segretario cittadino Giorgio Calabria ha aggiunto: “Lo spostamento nella zona centrale ha un significato politico. In città si sta sviluppando malcontento e lo dobbiamo incanalare nella via giusta. Dobbiamo recuperare una visione politica e istituzionale e dare voce a quei cittadini che non trovano ascolto dal sindaco”.