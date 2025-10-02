Le olive taggiasche ottengono il marchio IGP: “Identità e maggiore appeal sui mercati”

Ponente. Giornata storica per la Liguria, per i produttori e per l’intero comparto agricolo. È ufficiale: le olive taggiasche liguri ottengono il riconoscimento dell’Indicazione Geografica Protetta (IGP) da parte dell’Unione Europea. Un risultato atteso da oltre 25 anni che segna una svolta decisiva per uno dei prodotti simbolo della tradizione agricola ligure.

La denominazione “Olive Taggische Ligure IGP” è stata ufficialmente registrata oggi 2 ottobre 2025 nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea. La registrazione formale avverrà nelle prossime settimane, dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e l’adozione di uno specifico Regolamento europeo volto a tutelare questa eccellenza.

Il marchio IGP rappresenta una garanzia di qualità e tracciabilità per i consumatori, ma anche un’opportunità strategica per i produttori.

Le olive taggiasche potranno ora essere commercializzate con il marchio comunitario, a patto che siano prodotte, raccolte, trasformate e confezionate secondo i criteri che il disciplinare richiede e all’interno del territorio ligure.

Questo apre le porte a una maggiore competitività sui mercati nazionali e internazionali, rafforzando l’identità del prodotto e valorizzando il lavoro delle aziende agricole locali: “La registrazione ufficiale dell’Indicazione Geografica Olive taggiasche liguri IGP – dichiara Carlo Siffredi, presidente dell’associazione dei produttori di olive taggiasche liguri – rappresenta un punto di partenza fondamentale per generare valore a beneficio del territorio”.

“Ora occorre dimostrare come produttori, filiere e istituzioni di essere all’altezza di questa sfida, valorizzando il forte legame identitario di queste produzioni e la loro sostenibilità a trecentosessanta gradi” conclude.

“Dopo un lungo periodo di impegno e confronto – dichiarano il presidente della Regione Marco Bucci e il vicepresidente della Regione Liguria con delega all’Agricoltura Alessandro Piana – arriva un risultato epocale che tutela una tradizione secolare, valorizza il nostro territorio e garantisce ai consumatori qualità, autenticità e origine certa. L’IGP è un nuovo punto di partenza: significa rafforzare la filiera, sostenere la competitività sui mercati e investire nella crescita produttiva nel rispetto del paesaggio e dell’ambiente”.

“Questo successo è il frutto di un grande lavoro di squadra, che ha visto protagonisti i produttori, le organizzazioni agricole, le Camere di Commercio, gli uffici regionali e il Ministero dell’Agricoltura. A tutti va il più sincero ringraziamento di Regione Liguria”.

“Ottenere l’IGP significa onorare un prodotto inserendolo nel mondo delle eccellenze enogastronomiche italiane” aggiunge Rocco Invernizzi, capogruppo in Regione di FdI. “L’IGP offre un duplice vantaggio: permette al territorio di “riconoscere e riconoscersi nelle tradizioni rafforzando l’identità locale e il legame tra prodotto, terra e cultura; crea la possibilità di aprirsi a nuovi e importanti mercati internazionali, dove il sigillo IGP è garanzia di origine e metodo di produzione. L’IGP per le olive taggiascheè il risultato di anni di lavoro congiunto tra produttori, consorzi e istituzioni, finalizzato alla tutela della specificità di un’oliva che da sempre è un simbolo della Liguria”.

“La certificazione garantirà che ogni fase della produzione, dalla coltivazione alla lavorazione, avvenga nel rispetto di un rigido disciplinare e all’interno dell’area geografica delimitata. Questo passo storico non solo valorizza il lavoro degli olivicoltori locali, ma contribuisce in modo significativo alla strategia di marketing territoriale, ponendo la Riviera di Ponente in una posizione di maggiore rilievo sulla mappa del gusto globale” conclude.

Il percorso delle “Olive taggiasche liguri IGP” è partito nel 2021 con la costituzione dell’Associazione tra i Produttori di Olive taggiasche liguri e la successiva presentazione nel 2022 della domanda di registrazione al Ministero dell’Agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste ed alla Regione Liguria che ha dato parere positivo. Dopo gli approfondimenti e lo svolgimento della riunione di pubblico accertamento la domanda è stata trasmessa alla Commissione Europea per il proseguimento della valutazione.

Da subito molto forte è stato il sostegno del territorio e infatti oggi la Giunta regionale ha approvato una delibera che avvia il percorso di valorizzazione dell’IGP Olive Taggiasche Liguri, attraverso campagne di comunicazione dedicate e azioni mirate al rafforzamento della filiera e alla promozione sui mercati nazionali e internazionali.