Le classi della Scuola Primaria di Bergeggi in prima linea per la protezione del mare

Bergeggi. Anche quest’anno la Scuola Primaria “Pertini” di Bergeggi ha rinnovato il suo impegno nella protezione del nostro mare.

Il Comune di Bergeggi e l’AMP Isola di Bergeggi, con il supporto operativo del CEAS Riviera del Beigua, hanno infatti promosso la partecipazione delle classi 3/4/5 ad una mattinata di scoperta, gioco e pulizia della spiaggia.

I ragazzi, muniti di guanti e sacchetti, hanno dato il buon esempio, prendendosi cura delle loro spiagge, raccogliendo e differenziando correttamente i rifiuti trovati, con lo scopo di proteggere il mare ed i suoi abitanti.

Al termine dell’attività, gli alunni hanno scritto e disegnato i loro pensieri sulla bellezza dell’ecosistema marino, su cartoncini colorati. Quest’ultimi si sono trasformati nel carapace di un abitante del nostro mare dando vita ad un’originale land-art: un granchietto simbolo della trasformazione che si può generare mettendo in atto buoni propositi per un mare bello e pulito, a discapito della plastica e dei rifiuti abbandonati sulle spiagge.

Questo ci ricorda che il primo cambiamento per salvaguardare il mare deve partire da ognuno di noi, attraverso un impegno concreto per l’ambiente.

L’iniziativa è organizzata dal Comune di Bergeggi e dall’Area Marina Protetta “Isola di Bergeggi” e a cura dal Centro Educazione Ambientale e alla Sostenibilità Riviera del Beigua, con la partecipazione di SAT.

Il CEAS Riviera del Beigua è gestito da Progetto Città Cooperativa Sociale.