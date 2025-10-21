L’associazione “Presepe degli Abissi di Albisola” rinnova il Consiglio direttivo: “Nuove iniziative per l’arte e il territorio”

L’associazione “Presepe degli Abissi di Albisola” annuncia il rinnovo del proprio Consiglio Direttivo, un passo che segna l’inizio di una nuova fase ricca di energia, progetti e attività volte a valorizzare ulteriormente la straordinaria opera d’arte sommersa e l’eccellenza ceramica del territorio.

Il nuovo Consiglio Direttivo, insediatosi il 6 Ottobre 2025, si impegnerà con rinnovato entusiasmo per proseguire la missione dell’associazione: la cura, la valorizzazione e l’arricchimento del “Presepe degli Abissi”, l’installazione subacquea unica che unisce la tradizione ceramica albisolese con il fascino del mare, collocata a 200 metri dalla riva e a circa 7 metri di profondità.

Il neo-eletto Presidente, Roberto Minerdo, già presidente dell’ONTM – Osservatorio Nazionale Tutela del Mare, ente senza scopo di lucro che si pone l’obiettivo di valorizzare la risorsa Mare quale asset strategico dell’architettura economico-sociale del Paese e che rappresenta il più grande network di aziende, enti ed istituzioni del cluster marittimo italiano, ha dichiarato: “Ringrazio le due Amministrazioni Comunali delle Albisole, in particolar modo il vicesindaco di Albisola Superiore Luca Ottonello per aver pensato a me e avermi fatto questa proposta che, a seguito di una ragionevole riflessione, ho deciso di accogliere come una bella opportunità per contribuire all’impegno per il mio territorio”.

“Ringrazio il Consiglio uscente per il fondamentale lavoro svolto che ha portato alla realizzazione e alla posa in mare del nucleo iniziale del Presepe. in particolar modo Oreste De Rossi al quale ho chiesto di rimanere a nostro fianco come presidente onorario nonchè memoria storica del progetto. Ora, con la nuova squadra, siamo pronti a raccogliere il testimone e a inaugurare una stagione di rilancio. Vogliamo che il Presepe degli Abissi diventi ancora di più un catalizzatore di turismo consapevole, culturale e sportivo, con un forte impatto positivo su Albisola e sull’intera Riviera.”

Il nuovo direttivo è composto da un board di quattro vicepresidenti, figure rappresentanti le associazioni locali più vicine al mondo del mare: Flavio Beltrami – presidente Gruppo Pescatori Albisola; Ivan Izzo – presidente ANAM (Associazione Nautica Albissola Marina) Giovanni Bauckneht – presidente Assonautica Savona; Walter Cardettini – presidente sezione Albisola Lega Navale Italiana.