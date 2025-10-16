L’assessore Piana: “Salva la pesca delle vongole fino al 2030”

Liguria. “Grazie alla determinazione della Lega e dei suoi europarlamentari, abbiamo ottenuto una grande vittoria per il comparto della pesca italiana con la conferma della possibilità di continuare la pesca delle vongole almeno fino al 2030”.

Lo dichiara il vicepresidente della Regione Liguria con delega alla Pesca Alessandro Piana.

“Un grazie particolare a Isabella Tovaglieri, componente della commissione pesca, che ho incontrato questi giorni a Bruxelles e che mi aveva aggiornato su questa importantissima partita. Un risultato, ottenuto con un voto netto (22 a 3), che dimostra che, quando si lavora coesi, si possono ottenere risultati fondamentali per le famiglie e per le marinerie italiane” prosegue Piana.

“Proprio in questi giorni siamo a Bruxelles per portare avanti anche la battaglia per la riapertura della pesca del Bianchetto, risorsa storica e culturale della Liguria, attraverso il nostro Piano di Gestione riconosciuto per la sua solidità scientifica. L’apertura che ci ha dato il Commissario europeo è un segnale importante a favore dei nostri pescatori” conclude.