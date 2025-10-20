L’arte supera tutte le barriere: a Carcare l’Anpi organizza la mostra di due rifugiati ucraini

Carcare. “Nonostante tutte le barriere, l’arte resta un potentissimo e universale mezzo di comunicazione per unire diverse culture, manifestare le drammaticità del nostro tempo, raccontare e omaggiare un territorio o rappresentare emozioni forti”.
E’ con queste parole che la sezione carcarese dell’Anpi invita tutti all’inaugurazione delle mostra d’arte dell’acquarellista Sanotskaya Iryna e del pittore Tsezarii Hanushkevych, artista ucraino ospitato nel Centro di Accoglienza di Valleggia, prevista sabato 25 ottobre alle 17 nelle sale della biblioteca civica Barrili.
L’esposizione sarà visibile fino al 31 ottobre, con orario 16-18, per ammirare tante opere d’arte appassionanti di questi due artisti dalla fama internazionale