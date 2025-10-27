Cairo Montenotte. Anche alla società della Cairese è piaciuta la prova di ieri contro il Saluzzo. Una sconfitta che brucia, come ha sottolineato il neo mister gialloblù Floris, ma che ha lasciato dei buoni spunti nonostante ci siano aspetti da curare.

Ai microfoni si è presentato il direttore generale Franz Laoretti che, oltre ad applaudire la prestazione della squadra, ha parlato dell’attuale momento: “A noi, finora, sono mancate le vittorie e la continuità nei risultati. Adesso arriviamo da due sconfitte consecutive, ma se le analizziamo bene vediamo che la Cairese è comunque in palla, combattiva e mai inferiore a nessuno dal punto di vista della prestazione. È chiaro, però, che servono i punti”.

“Il lavoro del mister sarà soprattutto mentale: dovrà convincere questi ragazzi che in questo gruppo c’è qualità. Abbiamo un mese davanti per capire insieme a lui se serviranno accorgimenti tattici o qualche innesto“, ha proseguito.

Sull’operato del club: “La società è pronta: come sempre, abbiamo dato piena libertà all’allenatore di valutare dove ci siano delle carenze per poter intervenire. La nostra linea è chiara: sappiamo cosa dobbiamo fare. I ragazzi in questo momento forse hanno paura, ma devono restare tranquilli perché i risultati arriveranno“.

C’è grande convinzione nelle parole del dirigente valbormidese: “Da questa situazione ne usciremo: lo diciamo come società, ne siamo consapevoli e restiamo sereni. Serve solo pazienza. Nei momenti difficili bisogna restare uniti, affrontarli insieme. E noi lo siamo: la società è compatta, unita, consapevole della difficoltà del momento. È vero, siamo sotto pressione perché da noi tutti si aspettavano risultati diversi. Ma sappiamo che con il lavoro e la programmazione usciremo da questa situazione, come la Cairese ha sempre dimostrato negli ultimi anni”.

“Non abbiamo avuto stagioni eclatanti o trionfali, ma abbiamo sempre raggiunto gli obiettivi, in un modo o nell’altro. E sono convinto che lo faremo anche quest’anno“, conclude.