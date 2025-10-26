L’Albingaunia sfiora l’impresa contro la Virtus Sanremese, Poggi: “Siamo cresciuti. Segnale? A noi stessi, chi viene qua dovrà sudare”

Tanto cuore per fermare l’indiscussa favorita del campionato. L’Albingaunia pareggia 1-1 in casa contro la Virtus Sanremese, spinta da un Riva gremito. I bianconeri rimangono in partita nonostante lo svantaggio iniziale e colgono un punto preziosissimo oltre che di prestigio, dopo una partita nervosa che ha portato gli ospiti a terminare in 9. Una grande prova di maturità dunque, commentata nel post partita da mister Daniele Poggi.

“Questi ragazzi hanno una personalità e un cuore incredibile”, è molto soddisfatto della prova dei suoi al termine dei novanta minuti Poggi: “Sapevamo che loro fossero una squadra costruita per ammazzare il campionato. Sono fortissimi, ma abbiamo lavorato bene, c’è un gruppo che sa quello che fa. È unito, sta lavorando alla grande con qualità. Lo dico da sempre, da l’anno scorso quando ci davano per spacciati. È un progetto che inizia da lontano, siamo giovani ma esserlo significa anche avere dei vantaggi, oggi l’abbiamo dimostrato”.

Un gruppo che è cresciuto tanto anche sotto l’aspetto mentale: “Avevamo parlato di questo. Subito due parate clamorose del portiere, poi alla prima occasione subiamo gol. Chiunque poteva perdersi, noi ci abbiamo creduto e sapevamo di poter dare fastidio, altrimenti non sarebbe arrivata questa prestazione. In settimana avevamo detto che saremmo rimasti in partita, qualsiasi cosa sarebbe successa. Dirla e farla sono due cose diverse, sotto questo punto di vista la squadra ha meritato tanto“.

Il cuore non manca mai. Ma oggi alla prova dell’Albingaunia ci va sicuramente aggiunta una prova tattica collettiva importante: “All’inizio non essendo abituato paradossalmente può essere un fattore che ti gira contro. Oggi invece è stata una spinta in più. È un merito vedere così tanta gente. Oltre all’attaccamento dei nostri tifosi, che sono fantastici, è anche dei nostri ragazzi. Stanno trascinando con queste prestazioni la gente e dimostrato cosa significhi indossare questa maglia”.

“L’anno scorso questi ragazzi hanno toccato momenti dove chiunque poteva sciogliersi – continua l’allenatore ricordano l’annata col Vadino -. Era una squadra data per spacciata, che poteva retrocedere. Invece siamo cresciuti settimana in settimana, ne siamo usciti alla grande. Ora ci prendiamo queste soddisfazioni, le meritiamo. Dobbiamo continuare così perchè non abbiamo fatto ancora nulla. Siamo una squadra che può dare fastidio, ma dobbiamo guadagnarci tutto domenica dopo domenica. Qualsiasi squadra che verrà a giocare qua, darà sempre tutto. Sarà sempre importante fare punti contro l’Albenga, è sempre di prestigio, dovremmo sudare ancora di più sotto questo punto di vista“.

“Il segnale penso che dovremmo darlo a noi stessi – chiosa l’allenatore -. Questo risultato deve dare consapevolezza, non presunzione, sono due cose diverse. Ci siamo dati un’obiettivo che non è vincere il campionato, ci sono altre squadre attrezzate per farlo. Poi se ad un certo punto della stagione saremo lì a giocarci qualcosa, non ci tireremo indietro. Però dobbiamo meritarcelo, non abbiamo ancora fatto assolutamente niente. Bianco? Non ho ancora nessuna rassicurazione, sembra che si sia fatto male. Ci auguriamo di no”.

