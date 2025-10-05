L’Albingaunia sbanca il Morel, 2-0 contro il Ventimiglia. Poggi: “Vittoria contro una delle più forti, solo complimenti”

L’Albingaunia continua a volare. Seconda vittoria consecutiva in campionato contro una delle squadre più forti del gruppo “A” e primato in classifica mantenuto. La squadra di Poggi, trasportata anche dal grande seguito di tifosi presenti al Morel per la sfida esterna al Ventimiglia, dimostra non solo di avere delle buone individualità, ma anche di saper migliorare il collettivo partita dopo partita.

Tre punti pesanti che portano a 6 il bottino raccolto contro amaranto e Quiliano&Valleggia, nelle prime due partite sono già sette le reti messe a segno e zero i gol subiti. In rete ancora Ciravegna su rigore e Greco su assist di Pollio, due dei marcatori che avevano segnato anche nella scorsa partita. Un inizio di campionato che fa seguito al passaggio del turno in Coppa Liguria.

“È stata una partita difficile contro una delle due o tre squadre più forti del campionato”, è molto contento Poggi al termine della sfida: “È arrivata su un campo tosto, oggi a livello di prestazione abbiamo disputato la partita più matura della nostra stagione, abbiamo dato un bel segnale. Oggi bisogna fare i complimenti alla squadra, se li meritano tutti”.

“Bisogna lavorare ancora tanto, settimana su settimana e continuare così a testa bassa – chiosa Poggi -. In questo campionato non possiamo adagiarci nemmeno per un secondo. Oggi sono ulteriormente contento perchè dopo un 5-0 potevamo anche sbagliare la partita. Abbiamo dato la sensazione di essere una squadra che sa soffrire nei momenti difficili e di stare sempre sul pezzo”.

Formazioni

Ventimiglia: Dodaro, Berruti, Addiego, Biffi, Rotella, Zampella, Ala, Cassini, Gambacorta, Sparma, Lodovici. A disposizione: Vieni, Aretuso, Bertone, Madafferi, Bacigaluppi, Romeo

Allenatore: Luca Oneglio

Albingaunia: Manti, Savona, Fazio, Gerosa, Greco, Plando, Gibertini, Gastaldi, Ciravegna, Marquez, Secco. A disposizione: Massabò, Bianco, Buttu, Gaino, Masha, Milazzo, Nida, Pollio, Secco. Allenatore: Daniele Poggi.