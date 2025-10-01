Laigueglia, la polisportiva organizza un corso di difesa personale dedicato al mondo femminile ed aperto a tutti

Laigueglia. Si torna a parlare di difesa personale femminile, presso la polisportiva Laigueglia, un tema strettamente collegato alla prevenzione e gestione del pericolo sulla purtroppo sempre troppo attuale tematica legata alla violenza sulle donne.

La polisportiva proporrà infatti, nei prossimi mesi, un corso di difesa personale presso la palestra comunale di Laigueglia in Via dei Cha. Il corso partirà il prossimo 7 novembre 2025 dalle ore 20 alle 21 e avrà una durata di 10 lezioni.

Il ciclo di lezioni sarà tenuto da tecnici Fijlkam (Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali) specializzati nel metodo MGA (Metodo Globale di Autodifesa). “Questo metodo – spiegano – deriva da diverse discipline di combattimento tra cui Judo, Ju Jitsu, Karate e Lotta ed è un sistema integrato che nasce per offrire ai cittadini che non praticano arti marziali un modo in primis per prevenire, ma anche per contrastare le aggressioni e limitarne i danni, pertanto adatto a tutti”.

Durante questo corso, oltre che all’insegnamento dell’uso corretto di tecniche di liberazione e controllo delle aggressioni in piedi ed a terra, verrà spiegato come riconoscere e gestire situazioni di pericolo e come chiedere aiuto nel modo corretto.

Prima lezione gratuita ed aperta a tutti, a seguire il corso avrà un costo totale di 100 euro per tutte e 10 le lezioni. Per info e chiarimenti: Gaia (insegnate tecnico cintura nera 2° dan Karate, 1° dan Jujitsu, istruttore MGA 1° livello) 3383631460; Andrea (insegnante tecnico cintura nera 2° dan Karate, 1° dan Jujitsu, istruttore MGA 1° livello) 3485623280.