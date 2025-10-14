Laerh rinnova l’Rsu: Fim Cisl primo sindacato

Albenga. Nei giorni scorsi si sono svolte le elezioni per rinnovo della Rsu di Laerh, azienda strategica “dal grande potenziale in collegamento con Baykar Piaggio Aerospace nel processo di rilancio”.

Le consultazioni hanno visto la “grandissima affermazione della Fim-Cisl, che si consolida come primo sindacato con Mauro Rinaldi come più votato (un ringraziamento anche Fabio Bianchi), che doppia i voti della Uilm al secondo posto e della Fiom”.

“La nuova Rsu con Mauro Rinaldi avrà l’obiettivo di traguardare relazioni sindacali che favoriscano uno sviluppo industriale per tutto il sito, contribuiscano ad una contrattazione di secondo livello aziendale e rappresentino un’opportunità di nuove assunzioni per i giovani del territorio, in aggiunta alle alte competenze e professionalità che sono all’interno dell’azienda”.