La studentessa savonese Viola Mozzone alla finale nazionale del Campionato di Disegno Tecnico a Rieti

Savona. Viola Mozzone, studentessa dell’istituto comprensivo Spotorno-Quiliano, si è qualificata per la finale nazionale del Campionato di Disegno Tecnico 2025.

Dopo aver superato con successo le fasi eliminatorie di classe, d’istituto e la finale provinciale dello scorso maggio 2025, Viola rappresenterà il talento savonese tra i migliori 53 finalisti provenienti da tutta Italia.

L’evento, giunto all’undicesima edizione a livello nazionale e alla seconda per la provincia di Savona, è ideato dal professor Fabio Macchia e mira a potenziare le competenze nel disegno tecnico e nella geometria attraverso una sana competizione tra gli studenti delle classi prime delle scuole secondarie di primo grado.

La finale nazionale si terrà a Rieti dal 24 al 26 ottobre 2025. La prova clou è fissata per il 25 ottobre, quando Viola e gli altri finalisti si cimenteranno in un elaborato grafico che sarà sottoposto alla valutazione di una commissione tecnica.

Il successo di Viola è la testimonianza dell’impegno e delle conoscenze acquisite nelle classi, oltre a riflettere l’importanza che la scuola attribuisce alla formazione dei futuri cittadini, tecnici e ingegneri, come sottolineato anche dal professor Massimo Frumento, referente provinciale del Campionato per Savona.