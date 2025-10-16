La sconfitta dell’Albingaunia col Cengio servirà da lezione per Fazio: “Dobbiamo essere più incisivi sotto porta”

Albenga. Nonostante l’ottima prestazione e l’estenuante ricerca del gol, l’Albingaunia ha dovuto fare i conti a più riprese con la solida difesa del Cengio. Difficile da scardinare, le volte che la squadra di Poggi è riuscita a raggirare la linea difensiva granata si è trovata davanti ad un Rizzo decisamente in giornata.

Al 45′ minuto l’ingresso in campo di Tommaso Fazio, laterale sinistro che ha preso il posto in campo del capitano Savona. Sempre propositivo ed attento, la sua marcia in più ha messo in seria difficoltà il Cengio grazie ad i suoi inserimenti e le sue idee, ma purtroppo per loro il tabellino finale recita 0-1 per gli ospiti.

“Abbiamo provato a dare tutto, però sono stati più bravi loro”, c’è rammarico per Fazio al termine della partita: “Speriamo che ci serva da lezione. Il mister ci chiede sempre di dare il massimo. Entrare dopo non è assolutamente un problema, chiunque entra fa sempre bene”.

“Nel primo tempo abbiamo avuto diverse occasioni – spiega il laterale -, nel secondo siamo entrati con la testa giusta. Purtroppo poi il gol preso ci ha tagliato le gambe. Abbiamo provato qualsiasi cosa per riprendere la partita, creando occasioni con forse un rigore dubbio. È andata così, ma non abbiamo rimpianti“.

“Probabilmente hanno messo più cattiveria di noi – chiosa il giocatore -. Sono stati più cinici, delle pochissime occasioni che hanno avuto una sono riusciti a trasformarla in gol. È l’unico fattore che dobbiamo rimproverarci: essere più incisivi sotto porta“.