La Rari Nantes Savona supera ancora quota venti reti: Roma Vis Nova battuta 23-13

Savona. Il Banco Bpm Rari Nantes Savona ha vinto, con la Roma Vis Nova, nella piscina Zanelli di Savona, l’incontro valevole per la quarta giornata della regular season del campionato di Serie A1. 23 a 13 è stato il risultato finale in favore del Savona in una partita sempre a senso unico.

Migliori marcatori dell’incontro con 4 reti ciascuno Damonte e Figlioli e con una tripletta a testa Bruni e Leinweber. Ma oggi c’è stato spazio anche per i giovanissimi Bragantini e Ferrari, andati entrambi in gol, oltre che per il portiere Turazzini, schierato nel quarto tempo.

Afferma Davide Occhione: “Oggi era importante partire con il giusto approccio dopo gli inizi delle due partite precedenti. Abbiamo giocato bene e siamo riusciti ad andare subito avanti, senza mai smetter di giocare e siamo riusciti anche a divertirci. Merito del nostro mister che tiene sempre la tensione alta. Ora testa alla prossima trasferta a Roma”.

Commenta Andrea Condemi: “Era una partita importante soprattutto a livello mentale, dato le ultime due partite molto lente. Siamo riusciti a partire ed ingranare subito la prima, senza abbassare la concentrazione, soprattutto i primi due tempi. Questa partita servirà per le prossime settimane che saranno piene di incontri importanti”.

Il prossimo impegno per i biancorossi di Alberto Angelini sarà con la quinta giornata di Serie A1 in programma sabato 25 ottobre a Roma con l’Olympic. L’incontro avrà inizio alle ore 15.

Il tabellino:

Banco Bpm Rari Nantes Savona – Roma Vis Nova 23-13

(Parziali: 4-1, 6-3, 5-3, 8-6)

Banco Bpm Rari Nantes Savona: Nicosia, Rocchi 1, Damonte 4, Figlioli 4, Occhione 2, Rizzo 2, Gullotta, Bruni 3, Condemi 1, Guidi, Leinweber 3, Cora 1, Turazzini, Bragantini 1, Ferrari. All. Alberto Angelini.

Roma Vis Nova:Rubini, Maffei M. 2, Poli, Di Corato 2, Maffei F. 1, Grossi 1, Andrin, Mercep 1, Penava 4, Stopponi, Puleo, Antonucci 1, Craparotta, Di Rosa 1. All. Alessandro Calcaterra.

Arbitri: Daniele Bianco (Genova) e Marco Piano (Genova). Delegato Fin: Giuseppe Fusco (Torino).

Note. Superiorità numeriche: Savona 11 su 19 più 2 rigori realizzati, Roma Vis Nova 2 su 12 più 3 rigori di cui 2 realizzati.

Note. Usciti per 3 falli: a 6’09” dalla fine del 4° tempo Maffei M. (Roma); a 5’29” dalla fine del 4° tempo Gullotta (Savona); a 4’31” dalla fine del 4° tempo Maffei F. (Roma); a 1’41” dalla fine del 4° tempo Di Corato (Roma).

A 6’57” dalla fine del 4° tempo è stato ammonito per proteste Angelini.