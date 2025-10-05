La politica savonese piange la scomparsa di Piero Astengo, esponente del PLI e consigliere comunale

Savona piange la scomparsa di Piero Astengo, storico esponente del Partito Liberale Italiano e protagonista della vita amministrativa tra gli anni Settanta e Novanta nel ruolo di consigliere comunale.

Si è spento all’ospedale San Paolo di Savona: aveva 81 anni.

Piero Astengo lascia la moglie Maria Luisa, il figlio Carlo con Carolina, e tutti i suoi cari. Numerosi i messaggi di cordoglio e commozione arrivati alla famiglia in queste ore, dal mondo politico e non solo.

Domani, lunedì 6 ottobre, alle ore 16.00, la salma sarà trasferita presso l’Oratorio di N.S. di Castello, in via Manzoni, per la camera ardente.

I funerali si svolgerano martedì 7 ottobre, alle ore 15.30, nella chiesa parrocchiale di Sant’Andrea.