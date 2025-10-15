La pelle lo sa

“Era sera, odorava di pioggia lontana e di parole non dette. Lei lo guardava, come un paesaggio che si conosce a memoria ma che ogni volta sorprende. Lui era lì, seduto, con le mani che non sapevano dove posarsi, come se anche il gesto più semplice fosse una dichiarazione di guerra. Lei si avvicinò. Un abbraccio. Un gesto che per lei era casa. Ma il suo corpo, il suo, era un ospite scomodo. Rigidità, esitazione, quel modo sottile di voler tornare indietro, di rientrare nel suo guscio. Lei non disse nulla. Non subito. Ma lo sentì. Lo sentì come il vento che cambia direzione. Poi, con un sorriso di gioco e verità, ruppe il silenzio: “Lo sai che la pelle parla?” Si tratta dell’incipit di un brevissimo dialogo scritto dall’amica scrittrice Cinzia Rota (Emersione, Strega Di.Amante), tanto breve quanto intenso; come sempre non ci dilunghiamo oltre sullo specifico ma proviamo a cogliere il messaggio più intimo evocato da queste poche righe poiché, forse può essere utile ribadirlo, ci sono testi di narrativa e altri che possono definirsi letteratura. Come distinguerli? I primi raccontano, più o meno elegantemente e con stile originale, una vicenda con il preciso intento di condividerla; i secondi, oltre a quanto accade per la narrativa, utilizzano la parola per suggerire ed evocare altro. La dinamica della narrativa, così come per ogni forma d’arte, richiede una profonda connessione tra il testo, ho scritto testo e non autore deliberatamente, e lettore, o comunque “fruitore dell’opera”, così da creare l’oggetto artistico attraverso una sublime collaborazione tra le parti. In altre parole, l’arte consente, a chi le si offre con animo accogliente, di divenire lui stesso creatore d’arte; l’arte è sempre nuova, è incontro, “sussurro per ascoltatori di sussurri”; l’arte non insegna, non pontifica, è sempre modesta, si fida di te e tu devi fare altrettanto; l’arte non giudica e non censura, rispetta, accoglie, condivide e permette la rinascita sempre diversa di se stessa nella nuova forma della quale il fruitore è capace regalando, allo stesso tempo, possibilità di incontrarsi e conoscersi nella nuova creazione. Miracolo affascinante e sempre nuovo.

La vita è sogno, e non mi riferisco solo all’opera di Pedro Calderòn de la Barca nello specifico, e mentre la sogniamo la creiamo in copia attraverso i segni, le parole, gli sguardi che portiamo con noi al risveglio: sempre che ci siano chiari i distinguo fra i due momenti. Non si tratta del classico “stai facendo filosofia ma la vita vera è altro”, non banalizziamo, la vita vera è l’orrore della guerra e di chi squallidamente ci specula sopra; la vita vera è un genitore che non si risparmia per la vita dei figli; la vita vera è il terrore di non riuscire nemmeno a difendere la propria dignità quotidiana; ma tutto parte dal coraggio con il quale si aprono gli occhi sul mondo, ogni volta che il sogno della vita lo riscriviamo, anche con le parole della “pelle che parla”. Non mi piace, non lo faccio mai, ma un’eccezione in questo caso me la concedo: convivo da diciassette anni, tragicamente dalla nascita di mia figlia, con la consapevolezza di dare ospitalità a una patologia che potrebbe annichilirmi in pochi mesi se decidesse di risvegliarsi, ogni mattina, appena apro gli occhi mi sussurro che ho ancora tempo per scrivere la mia vita, ancora un po’, forse fino alla laurea di mia figlia, o a quando diverrà madre o partirà per terre che non conosco; credo che questo “fiore in bocca” sia solo un suggerimento che potrebbe essere utile per chiunque poiché anche il più sano tra noi non può avere certezza di potersi riaddormentare “la sera del suo attuale risveglio”. Provate a immaginare cosa sarebbe il mondo se la prima educazione impartita non fosse “mi raccomando figlio mio, difenditi, là fuori è una jungla pericolosa” ma divenisse “ricordati di regalare almeno un sorriso e un abbraccio per dare un senso a ogni tua giornata”. Per certo non si uscirebbe di casa con le unghie sguainate e spaventate, già, perché chiunque uscisse da casa propria troverebbe ad accoglierlo persone con unghie sguainate e spaventate, esattamente la jungla pericolosa di cui sopra; una sorta di eterogenesi dei fini istituzionalizzata.

Poco oltre il dialogo dell’amica poetessa si scioglie nelle parole che la donna, meglio ancora “il femminile che non è sessuato ma emotivo”, non genitale ma emozionale, si rivolge a un lui che non deve, di conseguenza, essere inteso come uomo ma come “il maschile che non è sessuato ma emotivo” e, mi sembra utile precisarlo, culturale. “Il mondo è fatto di pelle. E la pelle è memoria” prosegue la Lei del dialogo, sottolineando che noi siamo le nostre cicatrici ma anche le memorie di piacere, che siamo capaci, ne consegue, di produrre cicatrici e momenti di piacere, l’antico slogan “fate l’amore non fate la guerra” mi sembra essere di destabilizzante attualità. L’aspetto più assurdo di quanto appena affermato è che, negli anni in cui l’espressione è divenuta una sorta di mantra, erano le giovani generazioni a farsene portavoce, mentre gli “adulti maturi e disincantati” ammonivano “saggiamente” che quello era un sogno, all’epoca la “reazione adulta” alla “provocazione giovanile” era, più o meno, “la vostra è utopia, la vita vera è …” e da lì si personalizzava. Oggi sembra quasi rovesciarsi il tempo, quanto spesso sono i giovani che non hanno più fiducia nella possibilità di cambiare le cose con le loro scelte, sono convinti che l’unica soluzione al “male di vivere” sia la violenza, insomma, altro male, magari imbellettandolo di intenti anti violenti. No lo so, forse il fatto di vivere così tanto tempo nella vita virtuale dei social, dove la violenza, almeno verbale, pare essere di casa e dove la profondità della riflessione è annichilita dalla logica dell’usa e getta del pensiero, chissà, dicevo, forse questa condizione scaraventa le persone nella realtà del quotidiano senza gli strumenti di base per viverla. Chissà, forse tutto sta diventando sogno e si viaggia su frequenze di surrealtà che non sappiamo più distinguere dal reale e la memoria della pelle ha lasciato il posto ai video accumulati sul cellulare, chissà. Allora che fare? Rinunciare? La conclusione del dialogo di Cinzia Rota mi sembra importante, quando il Lui le si rivolge quasi parafrasando gli interrogativi appena esposti, la Lei, guardandolo, risponde “Dico che siamo in due. Ma io ho cominciato da te”

Nessuno può avere la certezza di poterci essere nell’istante che verrà, per certo, però, ha coscienza di vivere “questo” istante e di poterlo rendere espressione di sé, credo possa essere utile raccogliere l’invito di Madre Teresa da Calcutta: “Non perdere tempo a giudicare le persone, te ne rimarrebbe troppo poco per amarle e consentire a loro di amarti”. Non posso chiudere queste poche righe senza una riflessione sulla lettura, meglio, sull’assenza di lettura: perché le nuove generazioni leggono così poco? Ho avuto modo di studiare pegagogisti, psicologi e sociologi che hanno prodotto profondissime disamine del problema, ma credo che la radice vada ricercata proprio nell’essenza della letteratura, per tornare all’apertura, la qualità di suggerire ed evocare. Due verbi formidabili: il suggerimento è una parola, non un argomentare, capace di riportare alla “memoria dell’anima” qualche profondità annegata dal divertissement pascaliano; l’evocare è l’aiutare a dar voce a qualcosa che da sempre ti parla da dentro ma che non riesci a sentire. Se si ha paura di poter ricordare le proprie profondità o di non esserne abitato, se si teme di poter essere destabilizzati dalla voce di dentro, ecco la cura peggiore del male, non concedersi al tempo creativo della lettura, più comodo e meno rischioso sarà il consumistico galleggiamento nella comunicazione virtuale. Credo che le parole dell’amico Carl Gustav Jung possano essere ben comprese se si è colto davvero cosa significa “darsi il tempo della lettura” e le riporto in chiusura: ”In ognuno di noi c’è un altro essere che non conosciamo. Egli ci parla attraverso i sogni e ci fa sapere che vede le cose in modo ben diverso da ciò che crediamo di essere”.

