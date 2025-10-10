Liguria. La Liguria sarà tra le prime regioni a sperimentare la figura dello psicologo di base, al centro di numeri proposte e disegni di legge che a oggi non hanno ancora avuto seguito principalmente a causa della mancanza della copertura economica.

“Grazie all’impegno economico assunto dalla Regione Liguria e alla sinergia con l’Ordine degli Psicologi – commenta l’assessore alla Sanità, Massimo Nicolò -, entro la fine del 2025 prenderà il via la sperimentazione in tutte le Asl del territorio, un servizio atteso che ci permetterà di rispondere in modo più accessibile e tempestivo ai crescenti bisogni psicologici della popolazione, aggravati negli ultimi anni dagli effetti della pandemia. Il servizio sarà complementare con l’attività dei medici di Medicina generale che si potranno così avvalere della competenza dello psicologo per supportare i loro pazienti, a favore di una presa in carico sempre più appropriata”.

Le linee guida della sperimentazione prevedono che il servizio venga attivato in ciascuna Asl a livello di distretto sanitario, prioritariamente all’interno delle Case di Comunità Hub, laddove presenti, e che sia svolto da psicologi liberi professionisti. La richiesta di assistenza potrà arrivare direttamente dal cittadino, dal medico di medicina generale, dal pediatra di libera scelta o da un altro specialista. I professionisti incaricati svilupperanno un progetto clinico individuale, a partire dalla fase diagnostica, e un programma di sostegno psicologico personalizzato.

Il consigliere regionale e vice presidente Commissione Sanità Enrico Ioculano e della vicecapogruppo PD in Regione Katia Piccardo commentano: “Apprendiamo con favore che la Giunta regionale intende avviare entro il 2025 il servizio dello psicologo di base in tutte le Asl liguri. È bene però ricordare che questa figura professionale è stata istituita grazie a una nostra proposta, frutto del lavoro del Partito Democratico insieme a tutta l’opposizione in Consiglio regionale. Il progetto nasce da un’esigenza chiara da tempo: rendere accessibile il supporto psicologico ai cittadini, integrandolo nel sistema sanitario di base. Oggi, dopo anni di ritardi e annunci, la Giunta non fa altro che attuare, finalmente, un percorso già tracciato. Ricordo che già con la giunta Toti era stata approvata la misura e con la nuova giunta erano stati stanziati i primi fondi. Siamo felici che la Liguria si muova in questa direzione, grazie anche al lavoro dell’opposizione che ha costruito le basi di questo importante servizio, nato da un’idea e da un impegno concreto del centrosinistra per la salute mentale e il benessere delle persone. Ora speriamo e vigileremo affinché diventi davvero un servizio concreto e attivo entro quest’anno”.

Lo psicologo di base in Liguria

In occasione della Giornata nazionale della Psicologia, l’Ordine degli Psicologi liguri ha annunciato che all’iniziativa aderiscono tutte le Asl liguri, che potranno contare su 38 psicologhe e psicologi per svolgere il servizio. All’appello manca solo la Asl 3, ma l’obiettivo è emanare la manifestazione di interesse e arrivare a un risultato in tempi brevi.

“Anche Asl3 – conclude Nicolò – sta per concludere, vista la dimensione maggiore dell’azienda, l’iter burocratico della selezione che verrà deliberata la prossima settimana e, in relazione alle domande, entro novembre verrà stilato l’elenco degli idonei. Asl3 partirà in via sperimentale in due distretti, per poi estenderlo a tutti”.

A oggi sono 3.237 gli psicologi attivi in Liguria tra settore pubblico e privato e regolarmente iscritti all’Ordine regionale. E secondo il Report sulla salute psicologica dei liguri pubblicato nel 2023, per ogni euro investito in salute psicologica deriva un risparmio di 2,5 euro in termini di spesa pubblica.

I liguri ansiosi e depressi: a soffrire di più sono i giovani

L’Ordine ha annunciato l’avvio di un nuovo monitoraggio per restituire una fotografia aggiornata dello stato di benessere psicologico dei liguri, ma l’indagine di due anni fa evidenziava un malessere psicologico della popolazione in fase di progressivo aggravamento, tanto che i disturbi mentali rappresentavano il principale motivo di disabilità e la terza causa del carico complessivo di malattia, dopo le patologie cardiovascolari e i tumori.

Nel 2023 in Liguria due adulti su tre presentavano una sintomatologia depressiva e ansiosa, con tassi di incidenza più alti della media nazionale e un aumento della spesa lorda in antidepressivi di circa 1,6 milioni di euro nei quattro anni precedenti. La fascia di età maggiormente colpita era quella dei giovani che, più degli adulti, avevano accusato i problemi di socializzazione derivanti dall’isolamento sociale imposto durante la pandemia di Covid-19.

“In tema di benessere psicologico, siamo finalmente in dirittura d’arrivo per l’attivazione dello psicologo territoriale di base – spiega Claretta Femia, presidente dell’Ordine degli Psicologi e delle Psicologhe della Liguria – Grazie al lavoro congiunto tra l’Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi e la Regione Liguria, portato avanti dalla passata consiliatura, sta finalmente prendendo avvio il progetto sperimentale. Sono già state emanate le manifestazioni di interesse per la selezione dei professionisti psicologi da parte di tutte le Asl liguri, manca soltanto l’Asl 3 Genovese”.