La Dea Bendata si ferma ad Albenga: vinti 20 mila euro con un gratta e vinci

Albenga. La Dea Bendata si è fermata ad Albenga. Come riporta Agipronews, questa settimana presso la Tabaccheria Monteleone di via Piave ad Albenga è stato centrato un colpo da 20mila euro con il gratta e vinci “Maxi Miliardario New”.

In generale, la spesa per i giochi (ovvero la raccolta meno le vincite dei giocatori) è in calo nei punti vendita della Liguria nel 2024: secondo i dati elaborati da Agipronews, sono stati raggiunti i 395 milioni di euro, cioè -3,6 % rispetto ai 410 milioni di euro dell’anno precedente.

Analizzando la provincia di Savona, anche qui nel gioco fisico si assiste a un calo: si passa dagli 87 milioni di euro del 2023 ai 79 milioni di euro dell’ultimo anno, per un -9,2% complessivo.