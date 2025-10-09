Loano. “Oggi purtroppo moltissimi ragazzi e ragazze vivono relazioni tossiche da cui poi non riescono ad uscire”. Lo ha dichiarato Roberta Bruzzone, protagonista questa mattina (9 ottobre), al PalaGarassini di Loano, della conferenza “Senza catene: liberarsi dagli stereotipi e dalle relazioni che fanno male”: evento rivolto agli studenti delle scuole superiori e promosso dal Comune.

Presenti, tra gli altri, i consiglieri regionali Jan Casella, Sara Foscolo e Angelo Vaccarezza, rappresentanti dell’amministrazione comunale di Loano, delle associazioni cittadine, il preside dell’istituto Falcone Mosè Laurenzano, il questore Giuseppe Mariani, il comandante della compagnia carabinieri di Albenga Walter Crescentini, il sindaco di Boissano Paola Devincenzi e i genitori di Janira D’Amato, la ragazza vittima di femminicidio nel 2017 a Pietra Ligure.

La nota criminologa e psicologa forense, intercettata dai microfoni di IVG, ha voluto immediatamente mettere in guardia sulla necessità di “spiegare ai ragazzi quali sono i confini di un amore sano”: “Moltissimi ragazzi e ragazze vivono in dinamiche relazionali malsane che non riescono a interrompere perché subentrano tutta una serie di meccanismi manipolatori che prevalentemente poi attecchiscono nella mentalità femminile, che ancora oggi è infarcita di stereotipi estremamente disfunzionali“.

L’obiettivo dell’incontro è stato proprio quello di fare chiarezza: “Abbiamo voluto mettere un po’ di cose in fila in modo tale da spiegare a questi ragazzi quali sono i confini che non possono essere varcati mai da nessuno”, ha proseguito Bruzzone.

La criminologa Roberta Bruzzone al PalaGarassini di Loano

E se dovesse dare un consiglio alle giovani donne e ai giovani uomini per un comportamento corretto in campo affettivo, a precisa domanda Bruzzone ha risposto così: “Riconoscere l’importanza dei propri bisogni ma soprattutto domandarsi se siamo in grado di riconoscere anche i bisogni degli altri”.

Durante la conferenza, poi, sono stati analizzati in dettaglio i meccanismi come il love bombing e il gaslighting, gli stereotipi disfunzionali (dal “principe azzurro” alla “brava ragazza che deve sopportare”) e i consigli pratici per riconoscere le “red flags” e ricostruire l’autonomia emotiva, ribadendo agli studenti che l’amore vero “non spezza, non ferisce, non controlla” ma, al contrario, libera.

“L’evento si inquadra all’interno della nostra linea di educare alla gentilezza, ai sentimenti e di contrastare ogni tipo di violenza, – ha dichiarato il preside del Falcone Laurenzano. – Ovviamente qui andiamo ben oltre: stiamo cercando di dare degli strumenti tecnici alle nostre studentesse e ai nostri studenti, in modo che loro possano riconoscere quali possono essere le relazioni tossiche, quali possono essere quelle persone che in qualche maniera li fanno stare male. Stiamo fornendo strumenti per difendersi, ma anche per avere una vita positiva, perché se imparano a riconoscere le relazioni tossiche dalle vere relazioni autentiche d’amore, sicuramente saranno delle persone felici. Questo è anche il nostro obiettivo”.

Questo il commento dei genitori di Janira d’Amato: “Roberta Bruzzone è veramente una bomba di emozioni, a noi è stata vicina, quindi abbiamo un tipo di rapporto molto legato e ci ha dato una mano nei momenti difficili. Penso che ai ragazzi servano le sue parole, perché non è mai abbastanza. Il suo contributo sarà senz’altro d’aiuto a questi ragazzi che a volte non sanno neanche come approcciarsi o come riconoscere, purtroppo, queste relazioni. Noi ci siamo passati, nostro malgrado, quindi speriamo servano. Ringraziamo la presidente del consiglio comunale Monica Caccia e il presidente della Falcone, grandi veramente, che con questo evento hanno fatto un ottimo lavoro per tutti”.

Di seguito le parole del consigliere regionale di Forza Italia Vaccarezza: “La dottoressa Bruzzone ha affrontato temi cruciali come la manipolazione affettiva e tutti quei comportamenti tossici che spesso si confondono con l’amore, ma che in realtà ne sono la negazione. L’obiettivo era fornire ai giovani gli strumenti per riconoscere i segnali di una relazione disfunzionale, superare gli stereotipi di genere e imparare che l’amore non deve mai fare male. Un’iniziativa davvero importante che unisce scuola, istituzioni e comunità in un dialogo aperto e necessario, per promuovere il rispetto e la consapevolezza nelle relazioni di oggi e di domani”.