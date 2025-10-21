La carrozzina elettrica del savonese Paolo Badano tra le eccellenze del design italiano: Genny Zero arriva all’ADI Design Museum

Provincia. La carrozzina elettrica Genny Zero, ideata dal savonese Paolo Badano e disegnata da Enrico Pagano, è esposta all’ADI Design Museum di Milano, in Piazza Compasso d’Oro, dal 16 al 30 ottobre 2025. L’iniziativa fa parte della mostra dedicata ai progetti selezionati per l’ADI Design Index 2025, la rassegna che ogni anno raccoglie le migliori espressioni del design italiano contemporaneo.

La presenza di Genny Zero all’interno di questa prestigiosa esposizione rappresenta un riconoscimento importante non solo per la qualità tecnica e progettuale del veicolo, ma anche per il suo forte valore sociale. Il progetto nasce infatti dal desiderio di offrire alle persone con mobilità ridotta un mezzo che unisca autonomia, eleganza e inclusione, trasformando un bisogno concreto in un gesto di innovazione e cultura del design.

Dopo la tappa milanese, la selezione dell’ADI Design Index 2025 proseguirà ad Agrigento, in occasione dell’anno in cui la città sarà Capitale Italiana della Cultura. Qui i progetti scelti, tra cui anche Genny Zero, saranno ospitati al Palacongressi, portando nel cuore del Mediterraneo il racconto del miglior design italiano.

L’esposizione al Museo ADI Compasso d’Oro ha un valore simbolico e reale: inserisce Genny Zero in una collezione che custodisce oltre 2.300 prodotti e progetti premiati o segnalati nel tempo, considerati tappe fondamentali della storia del design italiano. Questa vetrina offre al progetto e ai suoi autori una visibilità internazionale, confermandone l’adesione ai più alti standard estetici, culturali e innovativi del settore.

Per Genny Zero, si tratta di un traguardo importante all’interno di un percorso che mira a coniugare tecnologia, design e inclusione, proponendo una visione nuova e contemporanea della mobilità personale.

“Un grande riconoscimento – afferma Paolo Badano – non è facile arrivare tra le eccellenze del design italiano visto la quantità di bellezza e la qualità che c’è nel nostro Paese. C’erano molti competitor importanti, le firme più prestigiose del design italiano e, quindi, siamo ancora più orgogliosi di quanto fatto. Noi siamo una piccola realtà che porta molte innovazioni anche dal punto di vista estetico”.