La Cairese annuncia Massimo Gallese: l’ex presidente dell’Aurora diventa consigliere

Ingresso cairese all'interno della società gialloblù

Il comunicato 

La Cairese ha annunciato l’ingresso in società di Massimo Gallese: da oggi ricoprirà il ruolo di consigliere nel direttivo societario.

Scrive il club: “Figura di grande esperienza e passione per il calcio, è stato in passato Presidente dell’Aurora Calcio e rappresenta un cairese DOC, profondamente legato ai colori e ai valori della nostra comunità sportiva”.

Poi il benvenuto societario: “La società tutta gli rivolge un caloroso benvenuto e i migliori auguri di buon lavoro per questo nuovo percorso insieme, certi che il suo contributo sarà prezioso per la crescita e il futuro della Cairese. Benvenuto e in bocca al lupo, Massimo”.

