La Bpm Rari Nantes Savona soffre in avvio, poi rimonta e supera l’Ortigia

Siracusa. Il Banco Bpm Rari Nantes Savona ha vinto sulla Canottieri Ortigia, nella piscina “Caldarella” di Siracusa, l’incontro valevole per la terza giornata della regular season del campionato di Serie A1. 14 a 12 è stato il risultato finale in favore dei savonesi che, dopo un primo tempo conclusosi in favore dell’Ortigia per 5 a 2, sono riusciti a rimontare ed a portare a casa una vittoria importante per la classifica, in casa di una squadra che tra le mura amiche è sempre pericolosa.

Il prossimo impegno del Banco Bpm Rari Nantes Savona sarà ancora nel campionato di Serie A1, martedì 21 ottobre, con la quarta giornata della regular season nella piscina “Zanelli” di Savona. I biancorossi affronteranno la Roma Vis Nova. L’inizio dell’incontro è fissato per le ore 14,30.

Il tabellino:

C.C. ORTIGIA 1928 – BANCO BPM R.N. SAVONA 12 – 14

(Parziali: 5-2, 3-4, 1-5, 3-3)

C.C. ORTIGIA 1928: Ruggiero, Rossi 1, Gardijan, Baksa 2, Di Luciano 2, Trimarchi 2, Tringali Capuano, Carnesecchi 3, Bordone, Rossi 1, Aranyi 1, Giribaldi, Valenza, Scordo, Marangolo. All. Stefano Piccardo.

BANCO BPM R.N. SAVONA: Del Lungo, Rocchi, Damonte 2, Figlioli 4, Occhione, Ferrari, Gullotta 1, Bruni 2, Condemi, Guidi, Leinweber 5, Cora, Giotta Lucifero, Bragantini. All. Alberto Angelini.

Arbitri: Federico Braghini (Marino) e Stefano Alfi (Napoli). Delegato Fin: Maurizio Raffone.

Note. Superiorità numeriche: Ortigia 4 su 18 più 3 rigori di cui 2 realizzati, Savona 4 su 17 più 3 rigori di cui 2 realizzati.

Usciti per 3 falli: a 2’12” dalla fine del 3° tempo Carnesecchi (Ortigia); a 6’31” dalla fine del 4° tempo Occhione (Savona); a 5’03” dalla fine del 4° tempo Giribaldi (Ortigia); a 4’34” dalla fine del 4° tempo Leinweber (Savona); a 3’14” alla fine del 4° tempo Scordo (Ortigia); a 1’28” dalla fine del 4° tempo Condemi (Savona); a 0’55” dalla fine del 4° tempo Bruni (Savona).