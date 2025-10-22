“La bellezza sfregiata. Un patrimonio da difendere”: incontro con gli studenti di Alassio

Alassio. Grande partecipazione ieri all’Auditorium della Biblioteca Civica “Renzo Deaglio” di Alassio per la tavola rotonda “La bellezza sfregiata. Un patrimonio da difendere”, prima attività integrativa dell’anno scolastico 2025-2026 patrocinata dall’Assessorato alle Politiche Scolastiche del Comune.

L’iniziativa, organizzata dalla Fondazione Enzo Hruby – da anni impegnata per sostenere la protezione del patrimonio culturale italiano contro furti, sottrazioni, atti di vandalismo e danneggiamenti, e per diffondere la cultura della sicurezza – si è svolta con il patrocinio, oltre che del Comune di Alassio, anche di ICOM Liguria. Protagonisti della giornata sono stati gli studenti delle classi terze e quinte dell’Istituto “Giancardi-Galilei-Aicardi” e dell’Istituto Salesiani Don Bosco di Alassio.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Alassio Marco Melgrati, del Presidente del Consiglio Comunale con incarico alle Politiche Scolastiche Fabio Macheda e del consigliere regionale e comunale Rocco Invernizzi, la tavola rotonda, abilmente moderata dalla giornalista Maria Gramaglia, ha visto gli interventi di Isabella Hruby, responsabile del coordinamento progetti e delle relazioni istituzionali della Fondazione Enzo Hruby, del Magg. Alessandro Caprio, comandante del Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Genova, di Stefano Smorfa, consulente tecnico della Fondazione Enzo Hruby, di Alessandra Ricci, Giardini di Villa della Pergola e di Alessandro De Blasi, referente di ICOM Liguria. Al centro dell’incontro il tema del vandalismo contro i beni culturali, affrontato con un approccio concreto orientato alla prevenzione attraverso la diffusione della cultura della sicurezza e all’utilizzo delle più attuali tecnologie, e con una particolare attenzione al ruolo che i giovani possono svolgere come custodi attivi della bellezza.

L’incontro è stato, inoltre, anche un’occasione preziosa per conoscere da vicino l’attività del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, quella di ICOM Liguria e per approfondire un esempio straordinario di recupero, tutela e valorizzazione quale quello ad opera di Silvia Arnaud Ricci e di Antonio Ricci nei confronti di Villa della Pergola e dei suoi meravigliosi Giardini, nominati nel 2022 “Parco più bello d’Italia” ed oggi partner garden della Royal Horticultural Society, il cui Patron è Re Carlo d’Inghilterra.

A tutti gli studenti presenti è stato donato, quale omaggio da parte della Fondazione Enzo Hruby, il volume “La bellezza sfregiata. Un patrimonio da difendere”, edito dalla Fondazione Enzo Hruby e curato dal giornalista Pierluigi Vercesi, che invita le nuove generazioni a riflettere sul valore del patrimonio culturale italiano e sulla necessità di difenderlo e di valorizzarlo.