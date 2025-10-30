Investimento pedonale a Stella San Giovanni: attivati i soccorsi

Stella San Giovanni. Brutto investimento pedonale nel tardo pomeriggio di oggi in via Piccinini. La vittima, una signora di 64 anni, dalle prime informazioni è stata investita da un’auto ma le cause sono ancora in fase di accertamento.

Il ferito, in seguito all’investimento, ha riportato diverse contusioni e traumi. Sul posto la Croce Rossa di Stella, la Polstrada per gli accertamenti e i rilevamenti del caso e l’automedica del 118, Sierra 1.

Il bilancio finale dell’incidente è di una persona ferita trasportata in codice giallo all’ospedale San Paolo di Savona.