Infrastrutture, Bucci al forum “Shipping and intermodal transport”: “Blue economy, alta teconologia e turismo pilastri del nostro sviluppo”

Liguria. “Lo sviluppo della nostra Regione si fonda su tre basi fondamentali: la Blue economy, l’alta tecnologia e il turismo. Per garantire lo sviluppo di questi tre pilastri della nostra economia, che si basano tutti sulla capacità di muovere cose e persone, è necessario avere delle infrastrutture all’altezza. Non esistono molti luoghi al mondo dove, in un’unica area, si incontrano mare, ferrovia, autostrade e aeroporto. Non sfruttare questa posizione strategica sarebbe un errore nei confronti dei giovani e delle future generazioni: il nostro territorio deve consolidare e potenziare il suo ruolo di caposaldo della logistica italiana e internazionale, investendo sui trasporti via mare, ferro, aerei e su gomma in un’ottica intermodale. Ogni banchina deve essere servita da binari in grado di consentire la formazione in porto di treni da 750 metri, condizione necessaria per competere con il trasporto su gomma”.

Così il presidente della Regione Liguria Marco Bucci, intervenuto questa mattina al XII Forum “Shipping and Intermodal Transport” nell’ambito della Genoa Shipping Week.

Bucci ha evidenziato anche il ruolo crescente di Genova nella rete globale dei dati digitali: “I porti oggi non gestiscono solo merci e persone, ma anche dati. A Genova approdano i cavi sottomarini che portano internet verso l’Europa: ogni anno si quadruplica la quantità di dati che arriva dall’Africa, e cresce anche quella dall’Asia. È un flusso che dobbiamo essere pronti a gestire, perché rappresenta una parte fondamentale del futuro”.