Codice rosso

Incidente sulla strada provinciale a Toirano, scontro tra due moto: due feriti, uno è grave

Sul posto automedica del 118, due ambulanze, elisoccorso, polizia locale

Toirano. Grave incidente, nel pomeriggio di oggi intorno alle 17, sulla strada provinciale tra Borghetto Santo Spirito e Bardineto, all’altezza di Toirano nei pressi dell’ex Domina.

Secondo quanto riferito nel sinistro sarebbero rimaste coinvolte due moto.

Sul posto immediato l’intervento dei soccorsi: sono arrivati l’automedica del 118, due ambulanze, la polizia locale per i rilievi del caso e la gestione del traffico. E’ arrivato anche l’elisoccorso Grifo.

Due le persone rimaste ferite: una è stata trasportata all’ospedale Santa Corona in codice giallo, l’altra ha riportato gravi traumi a una gamba ed è stata portata al pronto soccorso in elicottero in codice rosso.

A causa delle operazioni di soccorso, il traffico ha subito rallentamenti e si sono formate lunghe code.

