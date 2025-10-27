  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Critico

Incidente sulla provinciale a Toirano, giovane centauro ricoverato in rianimazione in prognosi riservata

L'incidente è avvenuto tra Borghetto Santo Spirito e Bardineto, all'altezza di Toirano

santa corona generica

Toirano. E’ ricoverato in rianimazione il giovane centauro che, ieri pomeriggio, è stato protagonista di un grave incidente stradale sulla strada provinciale tra Borghetto Santo Spirito e Bardineto, all’altezza di Toirano, nei pressi dell’ex Domina.

Sul posto immediato l’intervento dei soccorsi: sono arrivati l’automedica del 118, due ambulanze, la polizia locale per i rilievi del caso e la gestione del traffico. E’ arrivato anche l’elisoccorso Grifo.

Nel sinistro sono rimaste coinvolte due moto e due persone: una è stata trasportata all’ospedale Santa Corona in codice giallo, l’altra ha riportato gravi traumi a una gamba ed è stata portata al pronto soccorso in elicottero in codice rosso.

Il ferito più grave è tuttora ricoverato al Santa Corona in prognosi riservata.

Più informazioni
leggi anche
Generico ottobre 2025
Codice rosso
Incidente sulla strada provinciale a Toirano, scontro tra due moto: due feriti, uno è grave
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.