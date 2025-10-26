Incidente sulla A10 tra Orco Feglino e Finale Ligure, due le auto coinvolte

Finale Ligure. Incidente A10, nel tardo pomeriggio di oggi, nel tratto tra Orco Feglino e Finale Ligure, in direzione Francia. Due le auto coinvolte e altrettanti i feriti lievi a causa del sinistro avvenuto poco dopo le 18.
Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco proveniente dal Comando di Savona, insieme al personale sanitario del 118, alla Polizia Stradale e al personale di Autostrade per l’Italia.
Ad accompagnare in codice verde al Santa Corona di Pietra Ligure due persone coinvolte i militi della Croce bianca di Spotorno e della Croce rossa di Vado Ligure.
Il traffico ha subito code e rallentamenti per il tempo necessario alle operazioni di messa in sicurezza.