Scontro

Incidente stradale sull’Aurelia ad Alassio: due persone ferite, una è grave

Sul posto sono intervenute l'automedica del 118, la Croce Bianca di Alassio e quella di Andora, oltre ai vigili del fuoco e alla polizia locale alassina

Generico ottobre 2025

Alassio. Grave incidente questa mattina in via Francesco Maria Giancardi ad Alassio.

Secondo le primissime informazioni, il sinistro avrebbe coinvolto un’aut con due passeggeri a bordo, andata ad impattare contro il muro che corre lungo la carreggiata.

Sul posto sono intervenute l’automedica del 118, la Croce Bianca di Alassio e quella di Andora, oltre ai vigili del fuoco e alla polizia locale alassina.

I due feriti sono stati trasferiti al pronto soccorso del Santa Corona di Pietra Ligure rispettivamente in codice rosso e in codice giallo.

Lungo la tratta il traffico risulta completamente bloccato.

