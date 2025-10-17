Incidente stradale sull’Aurelia ad Alassio: due persone ferite, una è grave

Alassio. Grave incidente questa mattina in via Francesco Maria Giancardi ad Alassio.
Secondo le primissime informazioni, il sinistro avrebbe coinvolto un’aut con due passeggeri a bordo, andata ad impattare contro il muro che corre lungo la carreggiata.
Sul posto sono intervenute l’automedica del 118, la Croce Bianca di Alassio e quella di Andora, oltre ai vigili del fuoco e alla polizia locale alassina.
I due feriti sono stati trasferiti al pronto soccorso del Santa Corona di Pietra Ligure rispettivamente in codice rosso e in codice giallo.
Lungo la tratta il traffico risulta completamente bloccato.