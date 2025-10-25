Incidente mortale in scooter: morto un giovane ad Albisola

Albisola Superiore. Tragedia questa mattina (25 ottobre), ad Albisola, dove un giovane di 36 anni (classe 1989), di origine straniera, ha perso la vita in un incidente stradale.

È successo in via Riccardo Poggi, in località Carpineto, poco dopo Luceto.

Stando a quanto riferito, ma la dinamica è ancora tutta da ricostruire, sarebbe caduto con lo scooter, andando ad impattare violentemente contro il guardrail.

Non è chiaro, al momento, se il giovane stesse andando ad Albisola o verso la frazione dell’immediato entroterra. Tra le ipotesi al vaglio anche quella di un improvviso malore.

L’allarme è scattato intorno alle 7. Sul posto, un’ambulanza della Croce Oro Mare di Albissola, l’automedica del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri.

Ma, nonostante l’arrivo dei soccorsi, per il guidatore del mezzo a due ruote non c’è stato nulla da fare. Le Forze dell’ordine stanno effettuando i rilievi e le verifiche del caso.