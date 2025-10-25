  • News24
Tragedia

Incidente mortale in scooter: morto un giovane ad Albisola

È successo questa mattina (25 ottobre), poco prima delle 7

Albisola Superiore. Tragedia questa mattina (25 ottobre), ad Albisola, dove un giovane di 36 anni (classe 1989), di origine straniera, ha perso la vita in un incidente stradale.

È successo in via Riccardo Poggi, in località Carpineto, poco dopo Luceto.

Stando a quanto riferito, ma la dinamica è ancora tutta da ricostruire, sarebbe caduto con lo scooter, andando ad impattare violentemente contro il guardrail.

Non è chiaro, al momento, se il giovane stesse andando ad Albisola o verso la frazione dell’immediato entroterra. Tra le ipotesi al vaglio anche quella di un improvviso malore.

L’allarme è scattato intorno alle 7. Sul posto, un’ambulanza della Croce Oro Mare di Albissola, l’automedica del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. 

Ma, nonostante l’arrivo dei soccorsi, per il guidatore del mezzo a due ruote non c’è stato nulla da fare. Le Forze dell’ordine stanno effettuando i rilievi e le verifiche del caso.

