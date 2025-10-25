Incidente mortale ad Albisola, la vittima è Akram Shaban

Albisola Superiore. È Akram Shaban, di soli 36 anni (classe 1989), la vittima del tragico incidente avvenuto questa mattina (25 ottobre), in via Riccardo Poggi, ad Albisola Superiore.

La dinamica è ancora da ricostruire con esattezza, ma quel che è certo è che il giovane si trovava in sella al suo scooter, quando all’improvviso ha perso il controllo del mezzo. Quindi, l’impatto violento con il guardrail.

Akram, di origine egiziana, era molto conosciuto, apprezzato e stimato nel savonese. Aveva frequentato il liceo scientifico Orazio Grassi poi ha conseguito la laurea magistrale in Scienze Politiche, oltre a diverse specializzazioni nel campo del management.

Per tanti anni ha lavorato nel bar di famiglia, il Caffè Splendid, di corso Italia, con il papà e gli zii. Poi, dopo la cessione dell’attività, ha trovato lavoro in alcuni hotel: prima in quello del centro commerciale le officine “Idea Hotel Savona” e, da poco tempo, al san Michele di Celle Ligure.

Era molto amante degli animali, affezionatissimo al suo cagnolino Wendy e ai suoi due gatti.

La notizia della sua scomparsa si è già diffusa velocemente, suscitando grande cordoglio nella comunità savonese, che si è tradotto in decine e decine di messaggi (soprattutto via social), di vicinanza alla famiglia, in particolare alla fidanzata Laura, con cui conviveva da anni.