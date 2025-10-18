  • News24
Situazione complicata

Incidente, cantieri e code: giornata difficile in A10, traffico intenso

Il sinistro si è verificato intorno alle 10,30, nel tratto Finale-Orco Feglino: due feriti

Coda a10
Foto d'archivio

Liguria. Giornata difficile in A10, complici il traffico intenso, tipico dei weekend, i consueti cantieri ed un incidente, che hanno dato vita a disagi e rallentamenti. 

Il sinistro si è verificato intorno alle 10,30, nel tratto Finale Ligure-Orco Feglino, per fortuna senza gravi conseguenze per i coinvolti: due feriti lievi, trasportati entrambi in codice giallo in ospedale. 

Sono intervenute la Croce Verde di Finalborgo, la Croce Bianca di Spotorno e gli agenti della Polstrada. 

L’incidente ha dato però origine ad una coda, al momento, di circa 6 km tra Spotorno e Feglino, in direzione Francia.

Ma si registra anche una coda di 2 km tra Borghetto e Finale Ligure, causa lavori, ed una coda di circa 4 km tra Bivio A10/Inizio Complanare Savona e Celle Ligure, sempre per lavori. 

