Incendio ad Andora: intervento dei vigili del fuoco

Andora. Un piccolo incendio è divampato nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 4 ottobre, ad Andora, nei pressi della caserma dei Carabinieri Forestali.

Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco e dei volontari, che stanno attualmente ancora lavorando. Dalle informazioni ricevute le fiamme, che hanno interessato la pineta, sono state quasi del tutto spente e l’incendio è in fase di risoluzione.

La zona però verrà monitorata, con ogni probabilità e secondo quanto riferito, per tutta la serata.

In supporto alle operazioni di terra è intervenuto anche l’elicottero antincendio proveniente da Imperia. Sono in fase di accertamento le cause dell’incendio.