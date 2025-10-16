“Impegno X Finale” all’attacco sul decoro cittadino: “Poca attenzione”

Finale L. “Per mesi è stato transennato malamente (dal 5 agosto giorno dell installazione), ora da qualche settimana sono stati fissati dei paletti. Oltre a togliere sei posti moto nel centro di Marina è un pessimo colpo all’occhio nell’immediate vicinanze della piazza principale di Finale di fianco all’arco Regina Margherita. Si tratta di un volume tecnico necessario agli eventi. Per lo meno così ci è stato riferito. Partendo dal fatto che sia realmente così necessario, anche se città a noi vicine che fanno ben altri eventi non li hanno, non si potrebbe collocare altrove?”.

L’affondo arriva dal gruppo di minoranza di Finale Ligure, con riferimeto al decoro cittadino.

“A tre mesi dalla sua collocazione si è pensato a come renderlo meno invadente e fastidioso?Non si potrebbe interrare?non si potrebbe nascondere tra il verde con alberature e siepi? La Soprintendenza, che i normali cittadini devono interpellare anche per poter cambiare la sedia di un dehor o il colore di un tendaggio, è stata interpellata prima di installarlo?”.

“Ci pare che il concetto di decoro ed attenzione all’immagine cittadina lasci molto a desiderare. Qualcosa non sta funzionando” conclude il gruppo di opposizione.