Il Vado non conosce sconfitta, tre punti contro il Sestri Levante. Roselli: “Partita difficile da giocare, oggi visti belli aspetti”

Sestri Levante. Il Vado non conosce sconfitta. Continua impetuosa la stagione della squadra di Roselli, che continua a dominare il campionato grazie ad un sempre presente Raffini. Il bomber rossoblù conosce solo la legge dei gol pesanti, di cui uno segnato oggi in trasferta negli ultimi minuti di partita contro il Sestri Levante.

Sette vittorie ed un solo pareggio in campionato che fanno partite a tutti gli effetti la prima vera piccola volata della stagione. In testa a ventidue punti i rossoblù, subito sotto a due punti di distacco il Chisola e a -4 il Ligorna, le uniche squadre ancora imbattute in campionato.

“È il calcio, credo che il Sestri sia una delle poche squadre veramente difficili da affrontare”, al termine dei novanta minuti Roselli riconosce l’importanza della sfida: “Oggi ho visto delle cose molto positive, i ragazzi sono molto contenti. Sono un po’ preoccupato di settimana in settimana, ogni partita perdiamo un giocatore, è la mia unica preoccupazione in questo momento”.

“Avevo abbastanza timore di questa sfida – chiosa Roselli -, perché il Sestri è una squadra particolare dove è difficile trovarne degli spazi liberi. Sono molto contento, alla fine siamo riusciti a guadagnare, soprattutto sulla stanchezza. Calendario fitto ora? Saranno partite con squadre del nostro livello. Dovremmo valutare il discorso infortuni e la stanchezza dei giocatori. Siamo già a 15 partite giocate praticamente da sempre gli stessi”.