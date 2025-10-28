“Il tuo nome sul nuovo tetto”, iniziativa per la parrocchiale di Varigotti

Finale Ligure. La Parrocchia San Lorenzo Martire in Varigotti ha dato avvio all’iniziativa “Il tuo nome sul nuovo tetto”, con lo scopo di raccogliere fondi per il completamento del rifacimento del tetto della parrocchiale.

Dallo scorso anno la struttura è oggetto di un imponente lavoro di restauro, reso possibile anche dai contributi della Conferenza Episcopale Italiana tramite l’8xmille, del Ministero della Cultura e del Comune.

Con un contributo minimo di 50 euro è possibile “adottare” una lastra di ardesia destinata a completare l’abside della chiesa, sopra l’altare maggiore, e personalizzarla con una dedica, un pensiero, un preghiera o semplicemente con la propria firma. Ai donatori sarà rilasciato un attestato ufficiale.

Sarà possibile partecipare all’iniziativa venerdì 31 ottobre, sabato 1 novembre, domenica 2, sabato 8 e domenica 9 dalle ore 16:30 alle 17:45 presso l’atrio della chiesa. Chi non sarà presente potrà comunque scrivere un messaggio sms o WhatsApp al numero 334.8775274 indicando il proprio nome e cognome e il testo che si vuole riportare sull’ardesia. Sarà cura dei volontari riportare quanto desiderato e inviare le credenziali bancarie per la donazione e l’attestato.

“L’iniziativa tocca non solo l’aspetto religioso ma anche quello comunitario e identitario – afferma il Consiglio Parrocchiale – È una testimonianza attiva di fede e solidarietà ma anche di dedizione alla comunità e ai ‘tesori’ che i nostri avi ci hanno lasciato.”