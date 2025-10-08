  • News24
Il sindaco Tomatis incontra Stefano Siniscalchi, nuovo presidente dei Lions Club Albenga Host

Tra i progetti discussi durante l’incontro, particolare attenzione è stata riservata alla collaborazione con l’Anffas per i percorsi di autonomia abitativa e con l’associazione “Un passo alla volta”

Albenga. Il sindaco Riccardo Tomatis ha incontrato Stefano Siniscalchi, neoeletto presidente del Lions Club Albenga Host, che ha raccolto il testimone dalla sorella Cristina Siniscalchi.

Afferma Stefano Siniscalchi: “Essere Lions oggi significa più che mai ascoltare il nostro territorio e intercettare le nuove fragilità che emergono nella società: fragilità economiche, psicologiche, educative e relazionali. Nel corso dell’anno lionistico che abbiamo davanti intendiamo portare avanti service mirati, concreti e vicini alla nostra comunità, in parte proseguendo progetti già avviati lo scorso anno e in parte con nuove iniziative.”

Tra i progetti discussi durante l’incontro, particolare attenzione è stata riservata alla collaborazione con l’Anffas per i percorsi di autonomia abitativa e con l’associazione “Un passo alla volta”, impegnata nel sostegno alle famiglie con bambini e ragazzi con autismo.

“Oltre ad aiutare queste realtà – sottolinea Siniscalchi – riteniamo fondamentale sensibilizzare e comunicare, sia all’interno del nostro club che all’esterno, l’importanza del lavoro svolto da queste associazioni. Siamo rimasti profondamente colpiti dal lavoro dell’Anffas per l’autonomia abitativa e dall’entusiasmo dei genitori dei ragazzi autistici che hanno fondato l’associazione ‘Un passo alla volta’. Oltre a cercare di offrire un aiuto concreto, vogliamo continuare a incontrarli e a parlarne, perché crediamo che la comunicazione sia essenziale.”

Il Lions Club Albenga Host porterà inoltre avanti i progetti di screening visivo e audiometrico, le iniziative dedicate all’igiene personale, la collaborazione con il Centro Anziani e i corsi BLSD (Basic Life Support and Defibrillation) rivolti agli studenti dei licei cittadini.

Il sindaco Riccardo Tomatis: “Albenga può contare su una rete associativa molto importante: tutte le associazioni portano avanti iniziative preziose per il territorio. I Lions lo fanno in modo particolare, con progetti a favore della comunità e collaborazioni significative con altre realtà associative. Le iniziative con l’Anffas, con la giovane associazione ‘Un passo alla volta’, gli screening e le conferenze al Centro Anziani sono esempi di un impegno costante e concreto. Questa disponibilità a mettersi al servizio della città rappresenta perfettamente lo spirito che anima il movimento Lions.”

