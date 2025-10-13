  • News24
Il Silf Liguria partecipa alla mobilitazione nazionale delle Fiamme Gialle

“L’iniziativa, pacifica ma determinata, intende richiamare l’attenzione su contratto, previdenza e tutele professionali, temi sui quali il personale delle Fiamme Gialle attende da troppo tempo risposte concrete”

Liguria. Il Sindacato Italiano Lavoratori finanzieri della Liguria parteciperà alla mobilitazione nazionale delle Apcsm rappresentative della Guardia di Finanza in programma martedì 14 ottobre a Roma, davanti al Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF).

“La nostra presenza a Roma – dichiara Umberto Orlandi, segretario generale regionale del Silf Liguria – rappresenta la volontà di dare forza e visibilità a una richiesta di giustizia che riguarda tutti i finanzieri. Non chiediamo privilegi, ma il rispetto del lavoro e della dignità di chi serve lo Stato con professionalità e spirito di sacrificio. È tempo che anche le organizzazioni militari inizino a riconoscere i diritti fondamentali degli uomini e delle donne in uniforme”.

