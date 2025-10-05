Il primo derby è della Nolese: tris biancorosso alla Spotornese

Il derby di Coppa Liguria è della Nolese. I biancorossi battono 3 a 1 la Spotornese in un Levratto gremito dalla due tifoserie. La partita finisce 3 a 1, goal nolesi di Delmonte, Bruni e La Rocca. I biancoazzurri sono andati in goal con Scarrone.

La vittoria vale alla squadra di Pietro Saccone il passaggio del turno. La classifica recita infatti Nolese 6, Priamar Liguria e Spotornese 1.

“Sono molto contento, perché oggi lo stadio era pieno: è stata una partita molto sentita, con un pubblico da categorie decisamente superiori. È stata una bella gara, la Spotornese ha dimostrato la forza e l’esperienza che potrà avere in campionato – ha dichiarato mister Pietro Saccone -. È stata una partita complessa, ma alla fine siamo riusciti ad andare in vantaggio con un gran gol di Delmonte. Sono estremamente felice che si sia sbloccato, è un giocatore su cui puntiamo molto”.

Poi prosegue: “Abbiamo subito il pareggio allo scadere del primo tempo per una disattenzione collettiva, che può capitare. Lavoreremo per essere sempre più concentrati e precisi. Nel secondo tempo abbiamo fatto molto bene: abbiamo trovato subito il gol con Bruni su calcio d’angolo e, dopo l’infortunio di Ferlaino, abbiamo cambiato un po’ le disposizioni in campo, inserendo al debutto di La Rocca. Un giocatore che è venuto con me da Legino: abbiamo vissuto due anni insieme e ci conosciamo bene. È stato l’equilibratore di una partita non facile e ha anche segnato il gol del 3-1″.

Soddisfazione per il passaggio del turno oltreché per la vittoria del derby: “Era il nostro primo obiettivo stagionale, e lo abbiamo centrato vincendo il girone e realizzando sei gol in una settimana. Ora ci prepariamo al campionato: questa settimana cercheremo di gestire le energie, mantenendo alto l’entusiasmo e la fiducia che abbiamo nei nostri mezzi. Dobbiamo entrare in quella mentalità per cui una squadra come la nostra, con questa qualità, deve sempre dare il massimo per vincere. Abbiamo qualità e dobbiamo sfruttarle”.

La prossima settimana inizia il campionato. La Nolese ospiterà la Rocchettese mentre la Spotornese farà visita alla Priamar Liguria.

Le formazioni

Spotornese: Filippi, Scancarello, Napoli, Brazzino, Poggio, Piccaluga, Luma, Reffo, Scarrone, Intili, Canepa. A disposizione: Mazza, Peuto, Marchelli, Balzano, Thiam, Pedrazzoli, Kurti, Girgioni, Capasso. Allenatore: Luca Fiorio.

Nolese: Barelli, Caroniti (90′ Pastorino), Scalia, Roascio, Bruni, Tripodi, Basso, Godena (88′ Bordone), Ferlaino (57′ La Rocca), Bertozzi (83′ Aroca), Delmonte (78′ Tassisto). Allenatore: Pietro Saccone.