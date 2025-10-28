  • News24
Moraglio infortunato, il Savona ufficializza Giuseppe Agostino: curriculum con esordio in Serie B

Disponibile giù sabato nell'anticipo del Picasso di Quiliano contro il Legino

Il Savona ha trovato il portiere. L’infortunio di Moraglio, più di un paio di mesi di stop ha spinto il club a correre ai ripari. Oggi ha rescisso con l’Imperia il portiere Giuseppe Agostino e sarà lui ha indossare i guantoni del Vecchio Delfino.

Il classe 2002 era sugli spalti del Chittolina sabato e ha seguito da vicino il club in cui ha mosso i primi passi anche in virtù della presenza del padre Adamo in dirigenza.

Agostino ha percorso tutta la trafila del settore giovanile del Genoa fino all’esordio in Serie B nella stagione del ritorno in massima serie con Alberto Gilardino. Vanta anche 16 presenze tra coppa e campionato di Serie C. Ha indossato le casacche di Teramo, Triestina e Ravenna.

Lato recupero infortuni, contro il Legino potrebbe tornare Schirru. Il difensore centrale sembra il più avanti sulla via del recupero. Durante potrebbe tornare a pieno servizio dopo lo scampolo di gara di sabato. Per il resto si valuterà in settimana.

