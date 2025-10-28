Moraglio infortunato, il Savona ufficializza Giuseppe Agostino: curriculum con esordio in Serie B

Il Savona ha trovato il portiere. L’infortunio di Moraglio, più di un paio di mesi di stop ha spinto il club a correre ai ripari. Oggi ha rescisso con l’Imperia il portiere Giuseppe Agostino e sarà lui ha indossare i guantoni del Vecchio Delfino.

Il classe 2002 era sugli spalti del Chittolina sabato e ha seguito da vicino il club in cui ha mosso i primi passi anche in virtù della presenza del padre Adamo in dirigenza.

Agostino ha percorso tutta la trafila del settore giovanile del Genoa fino all’esordio in Serie B nella stagione del ritorno in massima serie con Alberto Gilardino. Vanta anche 16 presenze tra coppa e campionato di Serie C. Ha indossato le casacche di Teramo, Triestina e Ravenna.

Lato recupero infortuni, contro il Legino potrebbe tornare Schirru. Il difensore centrale sembra il più avanti sulla via del recupero. Durante potrebbe tornare a pieno servizio dopo lo scampolo di gara di sabato. Per il resto si valuterà in settimana.