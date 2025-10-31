Il Pd provinciale: “Se il Centrodestra di Carcare vuole trovare chi intende realizzare il termovalorizzatore, cerchi in casa propria”

Carcare. “Troviamo curioso che i consiglieri di centrodestra del comune di Carcare si rivolgano al sindaco Rodolfo Mirri per chiedergli di chiarire la propria posizione in merito al termovalorizzatore. Mesi fa il consiglio comunale di Carcare ha approvato all’unanimità un ordine del giorno, proposto dalla maggioranza, contrario alla realizzazione dell’inceneritore in Valbormida”. Dichiara la segreteria provinciale del Partito Democratico.

“Più di un anno fa – proseguono – il coordinamento dei circoli PD valbormidesi aveva preso posizione sia tramite il coordinatore Simone Ziglioli sia organizzando incontri pubblici sull’argomento. Il programma del Centrosinistra alle elezioni regionali dello scorso anno escludeva la realizzazione di un termovalorizzatore e il Partito Democratico già mesi fa ha ribadito la posizione a livello regionale, a livello provinciale e a livello valbormidese; da allora ad oggi si sono espressi diversi circoli della Valle (si possono facilmente trovare, usciti in questi ultimi giorni, i comunicati dei circoli di Cairo e poi di Carcare, quest’ultimo con una opportuna risposta alla minoranza) e gli amministratori di Centrosinistra del territorio (citiamo solo a titolo di esempio il nostro iscritto Roberto Briano, sindaco di Altare)”.

“Basta leggere i giornali. Se il Centrodestra di Carcare vuole trovare chi intende realizzare il termovalorizzatore, cerchi in casa propria. Chieda di esprimersi al centrodestra che governa la regione, la provincia e il comune di Cairo. Non si rivolga al PD e al Centrosinistra: la nostra posizione è chiara da mesi. Se anche il centrodestra la chiarirà nello stesso senso, ma non lo pensiamo (visto che il termovalorizzatore lo vogliono eccome), la discussione finirà in un baleno”.