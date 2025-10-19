Il pareggio del Pontelungo contro il Savona dà fiducia, Neri: “Se a dicembre saremo davanti pronti ad investire”

Albenga. Si spengono sul finale i sogni del Pontelungo di ottenere tre punti contro il Savona. La rete di Rignanese a poco dal termine porta un punto a squadra, un risultato giusto secondo le dichiarazioni del presidente dei granata Michele Neri. Si contrappongono i due tempi per le squadre. Nel primo sicuramente meglio i granata, che poi non riescono a replicare del tutto nel secondo tempo quanto di bello hanno mostrato nella prima parte di gara. Alla fine dei 90 minuti il tabellino si ferma sul 2-2.

“Sulla partita resta un po’ di rammarico, ma alla fine il pareggio è giusto”, si esprime così Neri al termine dei novanta minuti: “Nel primo tempo abbiamo giocato meglio noi, avevamo anche concluso due azioni poi annullate, quindi potevamo trovarci sul 2-0. Nella ripresa il Savona è uscito, si è vista la loro qualità tecnica. Non ho nulla da dire sul risultato: è stata una partita corretta, con un pubblico numeroso, questo mi fa molto piacere. È stata una bella giornata di calcio e di sport”.

Un Riva così gremito per una partita del Pontelungo non si era mai visto: “Ho preso questa società tanti anni fa e l’ho portata in Promozione, è una grande soddisfazione vedere uno stadio così pieno. Ho iniziato la mia avventura undici anni fa come presidente del Pontelungo ed ogni anno siamo cresciuti. Raccogliamo il frutto del lavoro, oggi possiamo dire di essere una società di buon livello, anche dal punto di vista organizzativo e delle strutture”.

Il presidente granata conclude con una promessa per la squadra e i tifosi: “Vedremo dove sarà la squadra a fine stagione. Pareggiare contro il Savona, una delle più accreditate per il titolo deve darci fiducia anche per la classifica. Non mi nascondo, se a dicembre saremo in una buona posizione in classifica, insieme a dirigenti e soci faremo il possibile per rinforzare la squadra“.