Il Nido “Roberto di Ferro” di Albenga verso l’eccellenza: eseguita la visita di accreditamento regionale

Albenga. Il 23 ottobre 2025 si è svolta la visita di audit per l’accreditamento del Nido d’Infanzia “Roberto di Ferro” di Albenga, tappa decisiva nel percorso di riconoscimento della qualità educativa secondo il modello della Regione Liguria.

La commissione valutativa – composta da Maria Luisa Gallinotti, dirigente del Settore Politiche Sociali, Terzo Settore, Immigrazione e Pari opportunità della Regione Liguria, Manuela Bruno, coordinatrice pedagogica dell’ambito 4-5, Erika Balestrieri, coordinatrice pedagogica dell’ambito 7 accompagnate da Beatrice Serventi pedagogista della Regione Liguria – ha analizzato il servizio alla presenza della coordinatrice Valentina Orso e di tutto lo staff.

Durante la giornata sono stati osservati i momenti di vita quotidiana del nido e valutata in dettaglio la documentazione pedagogica, gestionale e organizzativa. Il sistema regionale prevede tre livelli di certificazione – sufficiente, buono ed eccellente – e la valutazione ha riguardato sia gli aspetti strutturali sia le scelte educative e metodologiche.

La commissione ha evidenziato in particolare l’attenzione rivolta all’accoglienza delle famiglie, la qualità dei materiali educativi e la cura dei momenti di routine, gestiti con rispetto dei tempi dei bambini e orientati allo sviluppo dell’autonomia. Sono stati apprezzati anche la progettazione annuale coerente con le diverse fasce d’età, la documentazione pedagogica e le modalità di restituzione alle famiglie, supportate anche da strumenti digitali.

Il Nido “Roberto di Ferro” ha ottenuto valutazioni eccellenti su numerosi aspetti, tra cui la partecipazione attiva delle famiglie, la formazione continua del personale, l’uso di strumenti di autovalutazione e il coordinamento pedagogico. Tra i punti di forza segnalati figurano inoltre l’attenzione per gli ambienti educativi, ricchi di materiali naturali e destrutturati, l’uso innovativo di pannelli digitali esplicativi e l’impegno nel garantire attività all’aperto anche in condizioni climatiche non ottimali.

Soddisfazione è stata espressa dall’assessore alle politiche sociali Marta Gaia: “L’accreditamento del Nido “Roberto di Ferro” rappresenta un importante riconoscimento. Non è solo una certificazione, ma la conferma del valore del lavoro quotidiano svolto da educatrici, coordinatrici e da tutto il personale, che con competenza, dedizione e passione offre ai nostri bambini un contesto educativo di eccellenza. Il percorso di valutazione, supportato dai professionisti della Regione Liguria, ci permette di crescere continuamente e di mettere sempre al centro il miglioramento del servizio.”

L’assessore ha sottolineato come i risultati ottenuti dimostrino la capacità della città di investire nella qualità educativa e nella collaborazione tra amministrazione, operatori e famiglie:“Continueremo a sostenere percorsi di formazione e aggiornamento, perché investire nell’educazione dei più piccoli significa investire nel futuro della nostra comunità”.