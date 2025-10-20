Il Millesimo perde due punti in due minuti, Macchia: “Finale amaro, purtroppo il calcio è così”

Genova. Ha dell’incredibile quello che è successo nella sfida tra Voltrese e Millesimo. Una gara ben amministrata dalla squadra di Macchia che, fino alla fine della partita, ha segnato e concesso poco e niente ai genovesi. Poi, nel recupero, succede di tutto: prima Nelli e poi Ndaye Serigne siglano due gol in una manciata di minuti e portano un punto, il primo in campionato, ai gialloblù.

“Incassiamo questi due gol amari nel finale ed impariamo”, é decisamente amareggiato Macchia al termine della partita: “Purtroppo abbiamo subito un gol evitabile sul 2-1, bisogna stare attenti in certe situazioni, è difficile da commentare questo gol è incredibile“.

“Ci siamo calati bene nella parte su un campo difficile – continua l’allenatore -, contro una squadra che non merita la classifica che ha. Abbiamo giocato con qualche defezione, ma i giocatori in campo mi hanno dato buone risposte. Avevamo approcciato bene la partita, siamo arrivati praticamente al novantesimo senza subire tiri in porta. In quel momento siamo andati in blackout, il calcio purtroppo è così“.