Il Liceo “Della Rovere” confermato “Preparation Centre”

Savona. Il Liceo “Giuliano Della Rovere” di Savona ha ricevuto anche quest’anno il riconoscimento ufficiale da parte di Cambridge University Press & Assessment, che conferma l’autenticazione dell’Istituto come Cambridge English Preparation Centre.

Questo importante attestato, rilasciato direttamente da Cambridge, riconosce il ruolo del Liceo come centro accreditato per la preparazione agli esami di certificazione linguistica internazionale. È un traguardo che l’Istituto mantiene da diversi anni, a conferma della qualità dell’offerta formativa e dell’impegno profuso dai docenti nel promuovere un apprendimento linguistico solido e duraturo.

Le certificazioni Cambridge rappresentano oggi uno strumento essenziale per gli studenti che desiderano ampliare le proprie prospettive accademiche e professionali, in Italia e all’estero. Esse attestano competenze comunicative di livello internazionale e favoriscono l’accesso a percorsi universitari e opportunità di lavoro sempre più globalizzati. Il Liceo “Della Rovere” si distingue per la costante attenzione allo sviluppo delle competenze linguistiche e interculturali, integrate nel percorso curricolare e valorizzate attraverso progetti, scambi e soggiorni studio nei Paesi anglofoni. L’istituto vanta inoltre una lunga tradizione di eccellenti risultati nelle certificazioni Cambridge, con numerosi studenti che ogni anno ottengono livelli avanzati di competenza linguistica, dal B2 al C1 e oltre.

Il rinnovo del riconoscimento da parte dell’Università di Cambridge conferma la fiducia riposta nel lavoro svolto dal Liceo e rappresenta un motivo di orgoglio per tutta la comunità scolastica, che vede in questo risultato la testimonianza concreta della qualità dell’insegnamento e della dedizione dei suoi docenti.