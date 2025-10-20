Il gruppo Impegno per Finale: “Parco giochi di via Santuario è smantellato e dimenticato da 8 mesi”

Finale Ligure. “Il parco giochi di via Santuario è smantellato e dimenticato da otto mesi”. Così una nota del Gruppo Consiliare di Guzzi, Geremia, Brichetto e Montanaro “Impegno x Finale”.

“C’era una volta un progetto per un nuovo parco giochi in via Santuario a Finalpia, in sostituzione di uno vecchio e malandato. C’era una volta un finanziamento stanziato per questo nuovo progetto autorizzato, ed una previsione di inizio lavori ad ottobre 2024. Qualcuno appena vinte le elezioni nel giugno 2024 decise che questo finanziamento poteva essere cancellato perché evidentemente il parco giochi andava bene così”.

“Lo stesso ‘qualcuno’ – proseguono – decide a marzo 2025 di smantellare il vecchio parco senza però avere un finanziamento pronto per sostituirlo. Ad oggi dopo 8 mesi l’area adibita a parco giochi si presenta come un area vecchia, sporca, piena di erbacce nel cuore del Rione di Pia. Anche in questo caso, come in innumerevoli altri, si è perso un anno di tempo per poi fare ciò che era già stabilito da altri“.

“Morale della storia: gli interventi utili e necessari non hanno un colore politico, devono essere fatti per il bene di una collettività. Rallentare un intervento già previsto e sbagliare una programmazione di opere e cantieri crea un ritardo irrecuperabile nello sviluppo di una città. Qualcosa non sta funzionando”, conclude la minoranza.